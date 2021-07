In spiaggia con la Porsche Cayenne: si insabbia e viene spinto [Video]

Fare i fenomeni non è mai bello e a volte si rischia di finire nel mirino dell’ironia. Ne sa qualcosa il proprietario della Porsche Cayenne protagonista del video odierno, che è rimasto bloccato sulla sabbia, dopo essere sceso in spiaggia con il SUV della casa tedesca. Una volta parcheggiata l’auto, al momento della ripartenza l’amara sorpresa: l’impossibilità di muoversi.

Vero che la Porsche Cayenne è adatta anche a certi ambienti off-road, ma il suo DNA è prevalentemente stradale. L’arenile non sembra il suo mondo ideale. Il filmato lo conferma. Per cercare di tirarsi fuori dai guai, l’uomo al volante della vettura di Stoccarda ha chiesto aiuto ad alcuni presenti, che hanno spinto l’auto, per concorrere al suo movimento. In effetti, così facendo, qualche metro viene recuperato, ma il video non mostra se l’impresa è stata portata a termine e in che modo.

Per muoversi sulla sabbia è consigliato sgonfiare un po’ le gomme. Non sappiamo se il proprietario della Porsche Cayenne abbia usato questo accorgimento e se la cosa, nella specifica situazione, avrebbe potuto fare la differenza. Comunque è chiaro che anche un SUV al top non è adatto alla conquista di qualsiasi terreno, specie se la sua indole è sportiva come in questo caso.