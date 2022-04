Il Rivian R1T traina un TIR sotto la pioggia [video]

Può un pick-up elettrico trainare senza apparenti sforzi la motrice di un TIR uscita di strada e rimasta bloccata a cavallo fra il terreno e l’asfalto, oltretutto in pendenza? La risposta è affermativa, se il mezzo chiamato in causa è il Rivian R1T. Un video pubblicato su Reddit mostra l’autocarro americano, rivale della Tesla Cybertruck di Elon Musk, mentre porta a termine l’impresa, sotto la pioggia. Disarmante la facilità con cui tira il pesante carico, svincolandolo dal fosso.

Le riprese, effettuate dalla videocamera di un altro veicolo, sono molto esplicative. Immagino che il camionista abbia dato il suo apporto, ma il risultato lascia comunque a bocca aperta. Il Rivian R1T, come dicevamo, è un pick-up green. Si tratta di un mezzo da 2,7 tonnellate di peso. Dispone di trazione integrale ed è spinto da quattro motori elettrici.

La potenza complessiva di questo autocarro tocca quota 835 cavalli, con un picco di coppia di 1231 Nm. Quanto basta per bruciare lo scatto da 0 a 100 km/h in 3 secondi. La velocità massima è nell’ordine dei 200 km/h. Impressionante la capacità di traino del Rivian R1T, che può spingersi fino a 5 tonnellate. Il video odierno, girato nella città di Normal (Illinois), conferma che non è un dato ottimistico o fantasioso.