Rivian R1T: l’accessorio integrato per gli amanti del camping [Video]

Un video caricato su Instagram da Mat Watson, celebre giornalista del canale Youtube CarWow, mostra un particolare accessorio per il camping integrato nel Rivian R1T. Chiamato Camp Kitchen, si tratta di un elemento che va ad occupare un vano situato tra la cabina ed il cassone.

Il modulo offre tutto l’occorrente per preparare un pranzo o una cena: basta tirare fuori l’accessorio per la sua intera lunghezza per ritrovarsi a disposizione una piastra a induzione, un lavello e dei cassetti da cucina, con pezzi di posateria all’interno.

La messa in posa di questo optional risulta molto semplice, grazie anche a un piedistallo ad hoc. Quando il modulo non è presente, lo spazio da esso occupato recupera la sua natura di ulteriore vano bagagli per il Rivian R1T, pick-up americano completamente elettrico. Il prezzo dell’accessorio Camp Kitchen è di 5.000 dollari, a cui bisogna aggiungere anche l’optional Gear Tunnel Shuttle che costa 1.500 dollari.