Shelby American riporta alla ribalta un’icona dell’automobilismo: la leggendaria Shelby Mustang GT350. Questo nuovo modello combina un design ispirato al passato con tecnologie di ultima generazione, offrendo un’esperienza di guida che farà emozionare gli appassionati di motori.

Disponibile in due versioni

La vettura è disponibile in due versioni: la GT350 e la più performante GT350R. Entrambe montano un motore Ford V8 da 5.0 litri sovralimentato, in grado di sprigionare rispettivamente 810 e 830 cavalli. Questi numeri impressionanti collocano le due varianti tra le auto più potenti della loro categoria, garantendo prestazioni straordinarie sia su strada che in pista.

La GT350R, progettata per i più esigenti, si distingue per l’impiego di materiali avanzati come la fibra di carbonio, un’aerodinamica ottimizzata e un roll-bar integrato, rendendola ideale per chi cerca un’auto adatta anche alle competizioni. Nonostante il carattere estremo, entrambe le versioni sono omologate per l’uso stradale, un dettaglio che le rende versatili e pratiche.

Shelby Mustang, il mito non muore

Un elemento di grande fascino è la scelta di Shelby di adottare una produzione limitata a soli 562 esemplari, un numero che omaggia le GT350 originali del 1965. Questo dettaglio esclusivo trasforma ogni unità in un vero e proprio pezzo da collezione, simbolo di prestigio e unicità.

Sebbene la Shelby Mustang GT350 non sia un prodotto ufficiale Ford, beneficia comunque della garanzia del marchio. Questo rappresenta un vantaggio significativo per i clienti, che possono effettuare la manutenzione presso i concessionari Ford, consolidando così il legame storico tra i due brand, simile alla collaborazione tra Mercedes e Brabus.

Con un prezzo di partenza di 109.999 dollari, la GT350 si posiziona come un’auto esclusiva, ma comunque più accessibile rispetto a modelli come la Ford Mustang GTD, il cui costo supera i 300.000 dollari. Per gli appassionati, l’investimento è giustificato dalle sue prestazioni, dalla qualità costruttiva e dal valore storico che rappresenta.

Il ritorno della Shelby Mustang GT350 conferma la capacità di Shelby American di fondere tradizione e innovazione, offrendo agli appassionati un’auto che celebra la storia senza compromessi sulla modernità.