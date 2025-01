Una sfida epica tra Germania e America si accende sul circuito: la BMW M4 CS si misura con la leggendaria Shelby Mustang GT350. Due auto sportive iconiche, due filosofie opposte, un solo interrogativo: chi dominerà la pista?

BMW M4 VS Shelby Mustang, sfida agli antipodi

La BMW M4 CS rappresenta il massimo della tecnologia tedesca. Dotata di un avanzato motore twin turbo da 3 litri a sei cilindri in linea, sviluppa 460 cavalli e 600 Nm di coppia. La trasmissione della potenza alle ruote posteriori è affidata a un sofisticato cambio automatico a doppia frizione con 7 rapporti. Con un peso di 1.580 kg, questa coupé bilancia alla perfezione leggerezza e prestazioni. Al momento del lancio, nel 2017, il suo prezzo si aggirava intorno alle 89.000 sterline.

Sull’altro lato della griglia di partenza troviamo la Shelby Mustang GT350, simbolo del puro spirito americano. Equipaggiata con un ruggente motore V8 aspirato da 5.2 litri, eroga una potenza impressionante di 600 cavalli e 597 Nm di coppia. Il tutto è gestito attraverso un tradizionale cambio manuale a 6 rapporti, che esalta l’esperienza di guida per i puristi. Con un peso di 1.680 kg, è leggermente più pesante della rivale tedesca, ma il prezzo, circa 50.000 sterline, la rende una proposta molto più accessibile.

Chi la spunterà?

Analizzando i dati, la Mustang sembra avere un vantaggio in termini di potenza auto sportive, ma il cambio manuale potrebbe rappresentare un limite in termini di velocità e precisione rispetto al sistema automatico della BMW. Inoltre, il peso inferiore della M4 CS potrebbe risultare decisivo nelle curve e nelle accelerazioni.

Questa competizione non è solo una questione di velocità, ma un confronto tra due scuole di pensiero. La BMW incarna la precisione e l’ingegneria tedesca, mentre la Mustang rappresenta la forza bruta e la passione americana. Quale filosofia prevarrà? La risposta si troverà solo in pista, dove le vetture potranno esprimere tutto il loro potenziale.Al di là del risultato, questa gara auto sportive è un omaggio alla diversità e alla ricchezza del panorama automobilistico globale, in cui ogni modello racconta una storia unica fatta di innovazione e passione.