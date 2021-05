Il Ford Bronco conquista le gole dell’Hell’s Gate [Video]

Impresa da rocciatore per la Ford Bronco Sport, a suo agio nei contesti ambientali più difficili. Il fuoristrada dell’ovale blu ci offre una prova delle sue doti in fuoristrada, nelle gole impervie dell’Hell’s Gate (Utah). Qui mostra una capacità d’azione fuori dal comune, degna di vetture più specialistiche e meno adatte all’uso quotidiano. Il video lo conferma. A postare il filmato ci ha pensato Vaughn Gittin Jr, campione di Formula Drift.

Lo scenario ambientale estremamente difficile dell’Hell’s Revenge 4×4 Trail, con le sue pendenze da cardiopalma, non intimidisce la Ford Bronco Sport, che si inerpica con grande fluidità, come se quello fosse il suo terreno d’elezione. Al posto guida, un uomo che la sa lunga in questo tipo di imprese off-road: Loren Healy. Se le cose sono andate così bene, il merito è in parte suo, che ha saputo gestire al meglio la situazione nei momenti più difficili della complessa avventura.

La Ford Bronco Sport scelta per questa esperienza è strettamente di serie, ma equipaggiata con il kit Sasquatch. Dispone di assetto rialzato e di un treno di gomme pensate per il fuoristrada estremo. A voi le immagini offerte dal video. Buona visione!