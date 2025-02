“Solo attraverso l’innovazione possiamo trasformare i nostri sogni in realtà”. Queste parole incarnano alla perfezione la filosofia di Wang Chuanfu, l’imprenditore cinese che ha rivoluzionato il settore delle auto elettriche con la sua azienda BYD, sfidando giganti come Tesla nel mercato globale.

BYD, sfida il mondo EV

Partendo da umili origini in un villaggio agricolo cinese, Wang ha costruito un impero industriale oggi valutato miliardi di dollari. Con un patrimonio personale di 26,4 miliardi di dollari, il fondatore di BYD si posiziona al 77° posto tra gli uomini più ricchi del pianeta secondo Forbes, mantenendo però un profilo sorprendentemente riservato.

Fondata nel 1995, l’azienda, il cui nome significa “Build Your Dreams”, ha iniziato producendo batterie, per poi trasformarsi in uno dei principali produttori mondiali di veicoli elettrici. Con oltre un milione di dipendenti e 13.000 brevetti depositati, BYD ha dimostrato una capacità di innovazione tecnologica superiore persino a Tesla, che nello stesso periodo ha registrato 863 brevetti.

Tanti milioni di auto vendute

Il 2023 ha rappresentato un anno storico per l’azienda, con oltre 4 milioni di veicoli elettrici venduti, consolidando la sua leadership nel segmento dei veicoli plug-in. La strategia vincente di BYD si basa su un vantaggio tecnologico stimato in 3-5 anni rispetto alla concorrenza internazionale, come dimostrato dal recente lancio dell’Atto 2 nel mercato europeo.

Nonostante preferisca delegare le apparizioni pubbliche alla sua vice Stella Li, Wang Chuanfu ha una visione chiara del futuro della mobilità elettrica: rendere questa tecnologia accessibile a livello globale attraverso l’innovazione e l’apertura ai mercati internazionali.

BYD continua a diversificare la propria offerta con marchi come Denza e YangWang, mantenendo una forte presenza nel settore delle batterie, da cui tutto è iniziato. La storia di Wang Chuanfu e della sua azienda dimostra come visione, innovazione tecnologica e perseveranza possano trasformare un sogno in una realtà capace di ridefinire un intero settore industriale. BYD sfida il mondo delle EV.