“Non comprerei mai un veicolo Tesla.” Questa è l’opinione espressa dal 94% dei tedeschi in un recente sondaggio condotto dal portale T-Online, evidenziando un drammatico crollo della reputazione del marchio americano in uno dei mercati europei più strategici. Le controversie politiche di Elon Musk, dal presunto gesto interpretato come saluto nazista durante l’inaugurazione presidenziale di Trump al sostegno per il partito di estrema destra AfD, hanno scatenato un’ondata di disapprovazione. I numeri parlano chiaro: le vendite Tesla sono precipitate del 70% nei primi due mesi del 2025.

Il problema è Musk

La situazione è peggiorata ulteriormente quando Musk ha condiviso sui social dati manipolati che dichiaravano una fedeltà al marchio del 70%, successivamente smentiti come il risultato di un’operazione orchestrata da bot, con oltre 253.000 voti provenienti da soli due indirizzi IP statunitensi. Questo episodio ha ulteriormente minato la credibilità dell’azienda presso i consumatori tedeschi.

Nel frattempo, la concorrenza si muove rapidamente. I produttori cinesi come BYD stanno guadagnando terreno nel mercato EV, offrendo veicoli competitivi e strategie commerciali mirate. Allo stesso tempo, i marchi tedeschi tradizionali stanno riconquistando il favore dei consumatori locali, sfruttando il sentimento patriottico e una maggiore attenzione alle preferenze etiche.

Si guarda avanti

La Gigafactory berlinese, un simbolo dell’espansione europea di Tesla, rischia ora di subire pesanti ripercussioni a causa di questo tracollo reputazionale. Nonostante gli sforzi per rilanciare il Model Y con un design aggiornato ispirato al Cybertruck e miglioramenti tecnologici significativi, l’azienda si trova di fronte a una sfida ben più complessa: ricostruire un rapporto di fiducia con i consumatori tedeschi, sempre più sensibili alle implicazioni etiche e politiche delle loro scelte d’acquisto.

Il futuro di Tesla nel mercato tedesco dipenderà dalla capacità dell’azienda di dissociare la propria immagine dalle controversie personali del suo CEO. In un contesto dove l’innovazione tecnologica non è più sufficiente per garantire il successo commerciale, la riconquista della fiducia dei consumatori appare essenziale.