Ibrahimovic si regala due Ferrari per i suoi 41 anni

Zlatan Ibrahimovic è un grande appassionato di Ferrari ed ha un conto in banca faraonico. Questo gli consente di farsi dei regali speciali. Due nuove “rosse” andranno ad arricchire presto il suo garage. Lo ha annunciato ieri, con un post su Instagram, lo stesso attaccante del Milan, in occasione del suo 41° compleanno. Si può pensare a una coppia di cadeaux per la ricorrenza anagrafica, anche se la consegna avverrà con una tempistica sfalsata.

Gusti molto raffinati

I modelli scelti? Due auto da sogno in tiratura limitata: la Daytona SP3 e la 812 Competizione A. Roba da grandi intenditori. Vetture del genere sono destinate a clienti speciali: Zlatan Ibrahimovic lo è! Nella raccolta del calciatore svedese ci sono già, fra le altre, una Monza SP2 di colore nero, che si è regalato per i 38 anni, e una SF90 Spider di colore giallo, che si è concesso per i 40 anni. La prima è una barchetta di fascino straordinario, che ha aperto l’esclusiva Serie Icona. A questa appartiene anche la nuova Ferrari Daytona SP3, nei cui tratti e nel cui spirito si evoca il ricordo della mitica 330 P4.

Ferrari Daytona SP3

Si tratta di un gioiello in edizione limitata, destinato a una ristretta cerchia di fortunati: le sue linee mozzafiato custodiscono un motore V12 aspirato da 6.5 litri e 840 cavalli di potenza, che sublima la tecnologia e la più nobile tradizione della casa di Maranello. Fra quelle uscite negli ultimi anni è sicuramente la “rossa” più carismatica; quella che fa perdere di più la testa. Dai tempi della F40 non si vedeva una roba del genere. Zlatan Ibrahimovic è uno dei 599 acquirenti di questo preziosissimo modello, ispirato ai prototipi di fine anni sessanta.

Ferrari 812 Competizione A

L’altra vettura che l’attaccante del Milan ha deciso di aggiungere al suo garage è la 812 Competizione A, che interpreta in chiave racing lo spirito della 812 Superfast. Il motore, anche in questo caso, è un 12 cilindri da 6.5 litri, con una potenza massima di 830 cavalli, ma la disposizione è diversa: qui i buoi sono davanti al carro. Le musicalità meccaniche, come sull’altra, regalano delle scariche di adrenalina uniche, che si fissano per sempre nel cuore.

Un conto salato

Variante scoperta dell’omonima coupé, la versione A della 812 Competizione è una tiratura limitata destinata a prendere forma in 599 esemplari. La stessa cifra della Daytona SP3, ma quest’ultima è molto più esclusiva, anche in virtù del prezzo di oltre 2 milioni di euro, contro i circa 580 mila dell’altra. I conti sono presto fatti: al netto delle personalizzazioni, Zlatan Ibrahimovic ha speso per il suo doppio regalo di compleanno circa 2.6 milioni di euro. Beato lui che può permetterselo!