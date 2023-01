I marchi che ancora non fanno auto elettriche (e quando le faranno)

In Italia possiamo acquistare auto di circa 60 marchi diversi e con diversi tipi di motori, dalle auto diesel e benzina, alle ibride, ibride plug-in ed elettriche. Tuttavia non tutte le case automobilistiche che vendono i loro modelli nel nostro mercato offrono auto elettriche al 100%. Secondo le statistiche un marchio su tre presente nel nostro Paese ancora non vende auto completamente elettriche.

Land Rover e Seat

Aziende riconosciute come Land Rover o Suzuki non hanno ancora modelli elettrici al 100% nel loro catalogo. Lo stesso vale per i marchi Mitsubishi e Seat, che pur avendo avuto in passato modelli BEV come la Mitsubishi i-MiEV e la Seat Mii Electric, attualmente non li commercializzano.

Maserati, Alfa Romeo e Lancia

D’altra parte ci sono diversi marchi che ancora non vendono auto elettriche ma lo faranno presto, come Maserati e Alfa Romeo. L’azienda del Tridente dovrebbe lanciare la sua prima elettrica nel corso di questo 2023 (Folgore), mentre Alfa Romeo lo farà nel 2024 con un modello ancora avvolto nel mistero. Per quanto riguarda Lancia, invece, il marchio nostrano potrebbe svelare già quest’anno la versione elettrica della best seller Ypsilon, basata sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis.

Le supercar elettriche che (ancora) mancano all’appello

I marchi di auto super sportive o di lusso continuano a resistere con i loro potenti motori a benzina, anche se molti di loro prevedono di aggiungere modelli a batterie alla loro gamma nel prossimo futuro. Alcuni di questi sono Aston Martin, Bentley, Ferrari, Rolls Royce, Lamborghini o McLaren. Da notare che la Ferrari ha già annunciato il lancio della sua prima auto elettrica entro il 2025. Il marchio di Sant’Agata Bolognese debutterà nel segmento delle supercar elettriche il prossimo anno con la Revuleto, una GT 2+2. Aston Martin, secondo le ultime indiscrezioni, è probabile che lancerà un’auto 100% elettrica (molto probabilmente utilizzerà la tecnologia di Casa Mercedes) nel 2025.

I marchi elettrici nativi

L’irruzione dell’auto elettrica nel settore automobilistico ha anche dato il via alla comparsa di produttori elettrici autoctoni, ovvero aziende che fin dalla loro nascita hanno venduto solo modelli elettrici al 100%. In Italia possiamo trovare nove marchi puramente elettrici, come Tesla, Aiways o Polestar, tra gli altri.

Poiché lo sviluppo di un’auto elettrica è più semplice di quello di un’auto a combustione e il costo delle batterie è diminuito, ci sono anche alcune aziende tecnologiche, che non hanno nulla a che fare con l’industria automobilistica, che si sono lanciate nello sviluppo di auto elettriche, come nel caso dell’azienda Xiaomi.

Insomma, sebbene le auto elettriche stiano guadagnando sempre più terreno in Italia e nel mercato internazionale, è vero che molti produttori sono ancora riluttanti a entrare a pieno titolo nella mobilità elettrica, sfruttando il margine che hanno fino al 2035, data in cui le auto a combustione cesseranno di essere commercializzate.