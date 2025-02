L’illuminazione pubblica che si trasforma in un sistema di ricarica per veicoli elettrici. Una soluzione innovativa e rivoluzionaria che A2A ha introdotto a Brescia, trasformando i tradizionali lampioni stradali in stazioni di ricarica intelligenti.

I lampioni che ricaricano la tua auto elettrica

Il progetto City Plug Lamp, il primo del suo genere in Italia, ha preso vita nei pressi della fermata metropolitana Brescia Due. Qui sono stati installati otto pali di nuova generazione, ognuno dei quali è dotato di prese di ricarica a bassa potenza, per un totale di 16 punti di connessione. Tutto questo è alimentato esclusivamente da energia rinnovabile, rendendo l’iniziativa ancora più sostenibile.

Questi lampioni smart si distinguono per la loro multifunzionalità. Oltre a fornire illuminazione LED ad alta efficienza e punti di ricarica fino a 7 kW, integrano sistemi di videosorveglianza, monitoraggio ambientale e connettività 5G. Una caratteristica particolarmente apprezzata è l’assenza di limiti temporali per la ricarica, una soluzione ideale per i residenti che non dispongono di garage privati.

Fase sperimentale

Il successo della prima fase ha spinto A2A a pianificare un’espansione del progetto, con l’installazione di altri otto pali in una nuova area di Brescia. Questo dimostra l’impegno dell’azienda nel proporre soluzioni urbane sempre più sostenibili e tecnologicamente avanzate.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come le città possano evolversi verso modelli più sostenibili, integrando servizi essenziali in infrastrutture già esistenti. In un periodo in cui la ricarica veicoli elettrici sta diventando sempre più centrale, Brescia si pone all’avanguardia, offrendo ai cittadini soluzioni pratiche e rispettose dell’ambiente.