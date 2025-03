Hyundai trionfa agli iF Design Awards 2025 con 18 premi

Hyundai ha trionfato agli iF Design Awards 2025, conquistando ben 18 premi distribuiti in 12 categorie e 8 discipline. Un successo straordinario che segna l’undicesimo anno consecutivo di riconoscimenti per il colosso sudcoreano, confermando la sua leadership globale nel campo del design innovazione.

Eccellenza a tutto campo

Tra i veicoli premiati spicca la IONIQ 9, definita una “Aerosthetic Lounge”, che ridefinisce gli standard dei SUV di lusso grazie a un mix perfetto di aerodinamica avanzata e comfort superiore. Anche la PALISADE ha impressionato la giuria con le sue caratteristiche premium e spazi interni ottimizzati. Inoltre, il concept INITIUM ha conquistato il pubblico per la sua visione futuristica basata sulla tecnologia a idrogeno.

Il trionfo di Hyundai non si limita al settore automobilistico. Il Robotics LAB dell’azienda ha ricevuto importanti riconoscimenti per innovazioni come il robot indossabile X-ble Shoulder, progettato per ridurre l’affaticamento dei lavoratori, e l’ACR (Automatic Charging Robot), un sistema basato sull’intelligenza artificiale che semplifica la ricarica dei veicoli elettrici.

Oltre i confini tradizionali

Il talento creativo di Hyundai si è esteso anche ad ambiti non convenzionali. Lo stand espositivo “Inside the City of Ease”, presentato al CES 2024, e l’IONIQ Lab di Bangkok sono stati premiati per la loro capacità di tradurre in spazi fisici la visione aziendale di un futuro all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione tecnologica.

Nel campo della comunicazione, la campagna “FIFA Women’s World Cup – How far we’ve come” ha ricevuto un premio per il suo impegno nella promozione del calcio femminile. Anche il libro di lancio della nuova SANTA FE ha ottenuto un riconoscimento, dimostrando l’attenzione dell’azienda per i dettagli narrativi e la creatività.

Un riconoscimento di prestigio mondiale

Gli iF Design Awards, istituiti nel 1954, rappresentano uno dei più prestigiosi riconoscimenti nel panorama globale del design. Ogni anno la competizione valuta oltre 10.000 progetti provenienti da 72 paesi diversi, rendendo la vittoria un traguardo altamente significativo.

Con questa eccezionale performance, Hyundai consolida la sua posizione di innovatore non solo nell’industria automobilistica, ma anche in settori emergenti come la robotica e il design dei servizi. Questo successo dimostra la capacità dell’azienda di combinare estetica, funzionalità e sostenibilità, rispondendo alle sfide di un mercato in costante evoluzione.