La collaborazione tra Sony e Honda ha dato vita all’Afeela 1, una berlina elettrica che mira a ridefinire gli standard nel segmento delle auto di lusso. Presentata al CES 2025, combina l’innovazione tecnologica di Sony con l’esperienza automobilistica di Honda, offrendo un veicolo che promette di rivoluzionare il concetto di mobilità elettrica.

Design elegante e funzionalità avanzate

L’Afeela 1 presenta un design raffinato con linee sinuose e una carrozzeria aerodinamica. Le dimensioni generose, con una lunghezza di 4,91 metri e un passo di 3 metri, garantiscono spazio e comfort agli occupanti. Una caratteristica distintiva è la “Media Bar” frontale, una barra luminosa che comunica informazioni agli utenti esterni, come lo stato di carica o condizioni meteo.

Interni tecnologici e comfort superiore

All’interno, l’ammiraglia elettrica offre un ambiente minimalista e tecnologicamente avanzato. La plancia è dominata da un ampio pannello che integra schermi per il conducente e i passeggeri, fornendo informazioni dinamiche e intrattenimento. I sedili posteriori dispongono di schermi dedicati, mentre il sistema audio di alta qualità supporta tecnologie come Dolby Atmos e Sony Spatial Sound, garantendo un’esperienza sonora immersiva.

Prestazioni elettriche e autonomia

L’Afeela 1 è equipaggiata con due motori elettrici a magneti permanenti, uno per asse, che insieme erogano una potenza totale di 490 CV, assicurando trazione integrale e prestazioni elevate. La batteria agli ioni di litio da 91 kWh offre un’autonomia stimata di circa 480 km (300 miglia) secondo il ciclo EPA. La ricarica rapida in corrente continua è supportata fino a 150 kW, permettendo tempi di ricarica ridotti. Inoltre, l’Afeela 1 è compatibile con la rete di Supercharger Tesla grazie all’adozione dello standard NACS.

Guida autonoma e sicurezza

Dotata di 40 sensori, tra cui telecamere, radar e LiDAR, l’Afeela 1 offre funzionalità di guida assistita di livello 2+, con l’obiettivo di raggiungere il livello 3 in futuro. Questa tecnologia consente al veicolo di gestire autonomamente diverse situazioni di guida, aumentando la sicurezza e il comfort durante i viaggi.

Intrattenimento e connettività

Grazie all’esperienza di Sony nel settore dell’intrattenimento, l’Afeela 1 integra servizi come Spotify, Amazon Music e Audible, offrendo un’ampia gamma di contenuti multimediali. Il sistema di infotainment è basato su tecnologie avanzate, garantendo un’interfaccia intuitiva e personalizzabile per tutti gli occupanti.

Prezzi e disponibilità di Afeela 1

Le prenotazioni per l’Afeela 1 sono attualmente aperte esclusivamente per i residenti in California, con un deposito rimborsabile di 200 dollari. Il modello sarà disponibile in due allestimenti: