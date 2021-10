Hyundai Sonata N Line: debutta la Night Edition

La Hyundai Sonata N Line Night Edition del 2022 aggiunge stile alla berlina sportiva coreana. I prezzi partono da 34.750 dollari negli USA, dove verrà commercializzata con solo 1.000 esemplari.

Segni di riconoscimento: stile dark

La Night Edition si basa sulla versione N Line standard e aggiunge componenti estetiche che le danno un look più scuro. Il pacchetto include parti in plastica rinforzata con fibra di carbonio per lo spoiler posteriore e i coprimozzi. I badge esterni hanno una finitura cromata scura e le pinze dei freni sono verniciate in rosso a contrasto. Per quanto guarda il reparto ruote monta cerchi da 19 pollici con finitura nera opaca.

Disponibile in due colorazioni

La Night Edition è disponibile nelle colorazioni Phantom Black o Quartz White. Nel primo caso le calotte degli specchietti retrovisori sono colorate in nero opaco, così come le coperture delle maniglie delle portiere. Le versioni Quartz White questi stessi elementi hanno invece la stessa tonalità del resto della carrozzeria.

Motore

La Hyundai Sonata N Line utilizza un motore quattro cilindri turbo da 2,5 litri che produce 290 cavalli e 422 Nm di coppia abbinato a un cambio a doppia frizione con 8 rapporti che trasmette la coppi alle ruote anteriori.

Interni

All’interno, l’abitacolo sfoggia un mix di pelle Nappa e pelle scamosciata Dinamica in microfibra. Ci sono cuciture rosse a contrasto e il logo N è ben in vista sugli schienali. Le finiture cromate scure decorano diverse parti dell’abitacolo mentre il quadro strumenti è occupato da un display da 12,3 pollici. Il sistema di infotainment dispone di navigatore e schermo da 10,25 pollici, lo stereo è formato Bose e ha 12 altoparlanti. Non manca il tetto panoramico.