Hyundai Nexo: per il SUV ad idrogeno è record di percorrenza

La Hyundai Nexo, futuristico SUV alimentato a idrogeno, è stata protagonista di un importante record conquistato in terra australiana. Il SUV Fuel-cell guidato dal pilota di rally Brendan Reeves è riuscito a percorrere con un solo pieno la distanza che separa il sobborgo di Melbourne “Essendon Fields” con “Broken Hill”, piccolo centro situato nel Nuovo Galles del Sud.

Battuto il precedente record di 778 km

Secondo quanto calcolato computer di bordo, il SUV coreano Nexo è riuscito a percorrere con un solo pieno ben 887,5 km, battendo così il precedente record mondiale di 778 km, conquistato nel 2019 dall’esploratore svizzero Bertrand Piccard.

Un sistema GPS per calcolare il record

Secondo le informazioni diffuse dal costruttore di Seul, la Nexo vanta un’autonomia standard pari a 666 km (ciclo WLTP). Dopo la prova australiana, il sistema GPS installato sulla vettura ha calcolato un totale di 903,4 km, mentre Google Maps ha segnato una percorrenza pari a 905 km. Alla fine però, il team Hyundai ha scelto di utilizzare come dato ufficiale quello riportato dal trip computer dell’auto.

“Essendo un pilota di rally, ho sempre voluto stabilire un record mondiale, ma non avrei mai immaginato che sarebbe successo in questo modo – queste le dichiarazioni di Reeves dopo aver effettuato l’impresa, il pilota ha inoltre aggiunto che – Quando siamo partiti da Essendon Fields la mattina presto, sono entrato subito in confidenza con la Nexo: i comandi sono intuitivi e facili da usare, la posizione di guida eccellente e i sedili molto comodi. Il suo motore elettrico alimentato a celle a combustibile è fluido e silenzioso”.

Un’impresa da 13 ore e 35 minuti

La prova da record è stata conclusa in un tempo di 13 ore e 35 minuti, con una velocità media di 66,9 km/h. Durante tutto il percorso, il veicolo ha consumato 6,27 kg di idrogeno, purificando di conseguenza qualcosa come 449.100 litri d’aria. Al momento in Australia esiste una sola stazione di servizio ad idrogeno che si trova nella Capitale Canberra. Anche in Italia abbiamo una situazione simile: l’unica stazione di rifornimento ad idrogeno aperta al pubblico si trova infatti a Bolzano, in Trentino-Alto Adige.