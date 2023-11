Hyundai mette a punto una nuova tecnologia che riduce le dimensioni dei suoi motori elettrici

Hyundai ha confermato nelle scorse ore di aver sviluppato una nuova tecnologia che permetterà di diminuire notevolmente le dimensioni dei suoi motori elettrici, creando più spazio per le persone e i loro oggetti. Denominata “Uni Wheel“, rappresenta l’ultima novità tecnologica della casa automobilistica. Simile a un motore nel mozzo, il sistema di trazione universale sposta alcuni componenti di trasmissione necessari per un’auto elettrica all’interno della ruota. Tuttavia, il motore resta posizionato all’esterno della ruota.

Uni Wheel sposta il riduttore nel mozzo della ruota, diminuendo di fatto le dimensioni del motore. Questa novità permette a Hyundai di usare un motore piccolo per ruota, invece di dipendere da una grande unità motrice per tutto l’asse. In poche parole si tratta di un sistema di trazione universale che integra alcuni componenti di trasmissione all’interno della ruota, mentre il motore elettrico rimane all’esterno. Questo consente di usare un motore piccolo per ogni ruota, invece di un motore grande per tutto l’asse. Il sistema Uni Wheel della casa coreana offre vantaggi in termini di efficienza, prestazioni e maneggevolezza.

Park Jong-sul, ricercatore senior presso la Hyundai Motor Company e il Kia Advanced Technology Institute ha dichiarato: “Stiamo sviluppando la tecnologia in modo che i clienti possano vivere la mobilità in un modo completamente diverso e nuovo rispetto a prima”. L’azienda afferma di aver testato la durabilità del motore e indica che Uni Wheel funziona bene. Al momento però Hyundai non sarebbe ancora pronta alla sua commercializzazione.