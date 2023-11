Hyundai venderà auto su Amazon dal 2024

Amazon e Hyundai hanno annunciato giovedì (16) che il sito di e-commerce inizierà a vendere i veicoli del produttore sudcoreano a partire dal 2024 negli Stati Uniti. Secondo una dichiarazione diffusa da Reuters, i clienti non solo potranno acquistare un’auto sul portale, ma anche equipaggiarla e programmare la consegna tramite un concessionario locale.

Hyundai utilizzerà anche l’infrastruttura cloud AWS per elaborare i dati dei propri servizi e dal 2025 integrerà Alexa nelle sue auto

Come indicato in una dichiarazione congiunta delle due società, gli acquirenti potranno utilizzare la consueta serie di filtri per cercare le auto disponibili in vendita nelle vicinanze della loro regione di residenza negli Stati Uniti, e altre case automobilistiche seguiranno l’esempio di Hyundai in futuro. A causa della presenza nella giurisdizione americana di leggi che tutelano fortemente gli interessi dei concessionari nella maggior parte degli stati, gli acquirenti dovranno comunque completare la transazione finale in uno dei concessionari di automobili, ma Amazon almeno renderà la scelta e la ricerca di un’auto più rapida e più conveniente. Verrà inoltre ampliata la gamma di componenti automobilistici acquistabili tramite Amazon.

Nell’ambito dell’accordo, Hyundai utilizzerà anche l’infrastruttura cloud AWS per elaborare i dati dei propri servizi e dal 2025 integrerà il supporto per l’assistente vocale Amazon Alexa in tutti i nuovi modelli dei suoi marchi sussidiari. I proprietari di auto potranno porre domande piuttosto complesse relative alla ricerca delle informazioni di cui hanno bisogno in un determinato momento.

Avranno inoltre accesso ai servizi Amazon per lo streaming di musica o audiolibri. Sarà possibile impartire comandi ai dispositivi smart home mentre si torna a casa, e così via. Alcune funzioni dell’assistente vocale Alexa saranno disponibili per i proprietari dell’auto anche se in un determinato momento non è disponibile una connessione Internet.