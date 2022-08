Amazon Alexa: ora è anche un avvocato digitale per le multe

L’assistente vocale Amazon Alexa ha reso la vita più semplice in casa, basta dare un comando e lui accende le luci, regola il volume dell’impianto audio e risponde a quesiti e curiosità. Ma ora una nuova funzione lo rende utile anche agli automobilisti, visto che riesce a trasformarsi anche in avvocato digitale. Un aiuto prezioso in caso di multe e curiosità relative al codice della strada.

Amazon Alexa aiuterà gli automobilisti anche per le multe

Nel caso arrivasse una sanzione sospetta, e qualora l’automobilista fosse intenzionato a fare ricorso, Amazon Alexa potrà sostenerlo con preziosi consigli. Merito di una collaborazione con il portale laleggepertutti.it. Infatti, le informazioni verranno prese dal sito in questione, e ad ogni quesito verranno proposte 3 risposte. Sarà l’utente a decidere quale contenuto merita di essere approfondito.

Le funzioni dell’assistente vocale vengono estese agli argomenti legali

Mediante i protocolli IA e IoT, Amazon Alexa potrà spaziare tra diverse argomentazioni legali e tra queste non mancheranno quelle relative al codice della strada ed alle multe. Oltretutto, questa caratteristica potrà essere estesa ai dispositivi compatibili con Google Assistant.

Anche Echo Auto a sostegno dell’automobilista

La nuova funzione di Amazon Alexa rappresenta un ulteriore supporto dell’assistente vocale verso gli automobilisti, che già possono contare su Echo Auto. Quest’ultimo, mediante 8 microfoni posizionati strategicamente nella vettura, consente ad Alexa di ascoltare i controlli vocali anche in presenza di musica o rumori di sottofondo. Il dispositivo può essere alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB e si connette all’impianto stereo mediante un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth.

Inoltre, le funzioni di Echo Auto con Alexa possono essere trasferite attraverso l’app Alexa sul proprio smartphone, iOS o Android, utilizzando il piano dati già esistente del cliente per la connessione. In questo modo al volante si può accedere a diverse funzionalità Alexa come la musica, tanto per fare un esempio.