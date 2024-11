Hyundai lancia IONIQ 9, il SUV elettrico di lusso che combina un design aerodinamico e affascinante con una tecnologia EV avanzata, spaziando tra comfort e sostenibilità. Progettato per accogliere fino a sette passeggeri, il veicolo si distingue per un’abitabilità senza precedenti e caratteristiche tecnologiche all’avanguardia, sottolineando l’impegno di Hyundai verso l’elettrificazione globale.

Basato sulla piattaforma modulare E-GMP, IONIQ 9 rafforza il percorso di Hyundai nel mercato EV, consolidando la sua posizione di leader nell’innovazione automobilistica. Dopo il successo di IONIQ 5 e IONIQ 6, entrambe insignite del premio World Car of the Year, il nuovo SUV promette di ridefinire gli standard dei veicoli elettrici di grandi dimensioni.

Spazi interni, comfort e funzionalità

IONIQ 9 è progettato per offrire un’esperienza premium a bordo. Disponibile in configurazioni a sei o sette posti, il SUV garantisce ampio spazio per tutti i passeggeri, grazie a un pavimento piatto e a sedili reclinabili nelle prime due file. I Relaxation Seat integrano funzioni come il poggiagambe e, per il mercato coreano, un innovativo sistema di massaggio Dynamic Touch per ridurre l’affaticamento nei lunghi viaggi.

La console centrale scorrevole Universal Island 2.0 migliora la praticità e lo spazio di stivaggio, mentre i sedili della seconda fila possono essere ruotati per favorire l’interazione tra i passeggeri. Il bagagliaio, con tutte le file ripiegate, offre fino a 1.323 litri di spazio, mentre il “frunk” anteriore aggiunge ulteriori 88 litri nella versione RWD.

Design “Aerosthetic” e sostenibilità

Con un coefficiente aerodinamico Cx di soli 0,259, IONIQ 9 presenta una silhouette fluida e sofisticata. Gli elementi distintivi come i fari a LED Parametric Pixel e le linee morbide del tetto sottolineano l’impegno di Hyundai nell’unione tra estetica e funzionalità.

L’attenzione alla sostenibilità è evidente nei materiali utilizzati, tra cui tessuti riciclati, pelle ecologica e vernici a base biologica. Questi dettagli non solo migliorano l’esperienza visiva e tattile degli interni, ma riducono anche l’impatto ambientale del processo produttivo.

Prestazioni e autonomia di Hyundai IONIQ 9

IONIQ 9 offre una batteria agli ioni di litio NCM da 110,3 kWh, che garantisce un’autonomia stimata WLTP fino a 620 km nella versione RWD Long-Range. Il sistema di ricarica ultraveloce consente di passare dal 10% all’80% di carica in soli 24 minuti, mentre la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L) permette di alimentare dispositivi esterni utilizzando l’energia della batteria.

Le opzioni di motorizzazione includono versioni RWD e AWD, con potenze che variano da 160 kW a 320 kW. La versione AWD Performance accelera da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi, offrendo una guida dinamica senza compromessi.

Sicurezza e connettività

Hyundai IONIQ 9 è dotato di un sistema di infotainment panoramico con doppi schermi curvi da 12 pollici e opzioni audio premium BOSE a 14 altoparlanti. La tecnologia Bluelink® Connected Car Services garantisce una connettività senza interruzioni, mentre gli aggiornamenti over-the-air (OTA) mantengono il veicolo sempre all’avanguardia.

Sul fronte della sicurezza, il SUV include 10 airbag, un telaio rinforzato e avanzati sistemi di assistenza alla guida (ADAS), tra cui il Forward Collision-Avoidance Assist 2 e il Lane Keeping Assist.

Disponibilità e prospettive future

IONIQ 9 sarà disponibile dal 2025 in Corea e negli Stati Uniti, con successiva introduzione in Europa e altri mercati globali. Con 16 opzioni di colore esterno, interni personalizzabili e un pacchetto estetico Calligraphy top di gamma, Hyundai punta a soddisfare le esigenze di una clientela diversificata.