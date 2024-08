Hyundai IONIQ 5 N è “EV of the Year 2024” per Car and Driver

La Hyundai IONIQ 5 N vince il premio “EV of the Year 2024” di Car and Drive. Secondo i redattori della prestigiosa rivista inglese, questa vettura ha la cura per la noia dei mezzi alla spina. La sigla N presente nella sigla indica la matrice prestazionale del modello, che sfrutta le tecnologie derivate dagli sport motoristici. Si tratta di un SUV elettrico ad alte prestazioni, che punta molto sulla leva sensoriale.

Grazie a questo modello, la casa sudcoreana si aggiudica per la terza volta consecutiva il prestigioso riconoscimento, dopo le vittorie della IONIQ 5 standard nel 2022 e della IONIQ 6 nel 2023. La Hyundai IONIQ 5 N è il primo modello elettrificato del marchio ad indossare il badge N. Sin dal suo sbarco sul mercato si è elevata a punto di riferimento per il piacere di guida che riesce a regalare.

Proposta in un unico allestimento, si distingue per l’alto livello di coinvolgimento, in relazione alla sua natura di mezzo alla spina. La tecnologia all’avanguardia offre una sensazione di cambio marcia e una interazione sonora attraverso le nuove funzioni integrate N e-shift ed N Active Sound+. La prima offre un controllo senza precedenti sull’erogazione di potenza, replicando la sensazione familiare di una trasmissione a doppia frizione con paddle-shift.

La seconda soluzione lavora per sostenere questa sensazione con colonne sonore selezionabili manualmente, incluse alcune simili a quelle prodotte da un motore a combustione interna, giovandosi del supporto di 10 altoparlanti. Ricordiamo che la Hyundai IONIQ 5 N sviluppa 650 CV di potenza e 740 Nm di coppia. Questa forza giunge da una coppia di unità elettriche, abbinate alla trazione integrale, che aumenta la sicurezza attiva e il grip nelle partenze da fermo. Il dazio da pagare è un peso elevato, pari a 2.235 kg.