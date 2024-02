Hyundai, infotainment e connettività facilitano la vita a bordo

Oltre a design, efficienza e sicurezza, i modelli di casa Hyundai affiancano un’altra carta vincente: la tecnologia presente a bordo, in particolar modo quella che riguarda infotainment e connettività. Dalla compatta i10 fino ad arrivare al SUV full-size Santa Fe, le auto che compongono l’attuale gamma di Hyundai offrono moderni sistemi multimediali che, grazie alle avanzate funzionalità offerte in base al modello, rendono più piacevole ogni viaggio in macchina.

L’alto tasso di digitalizzazione presente a bordo delle vetture di Hyundai si concretizza in un utilizzo facile e intuitivo con la possibilità di gestire la gran parte delle funzionalità che vanno dalla navigazione alla musica. Immediata è anche la connettività che, grazie alla presenza di Apple CarPlay e Android Auto, anche in modalità wireless, permette di collegare il proprio smartphone, potendone gestire i contenuti direttamente dal display touch al centro della plancia. La connettività non si ferma però all’interno del veicolo: i Live Services di Hyundai consentono all’auto di recuperare informazioni dalla rete come le indicazioni sul traffico, sui punti di interesse, sulle stazioni di rifornimento o di ricarica, sul meteo e addirittura sulle competizioni sportive, mentre l’applicazione BlueLink collega lo smartphone al veicolo per gestirne da remoto aspetti come ad esempio l’apertura e la chiusura delle portiere e, per EV e PHEV, la climatizzazione e lo stato di ricarica. Inoltre, grazie agli aggiornamenti OTA (over-the-air) è possibile aggiornare da remoto il sistema d’infotainment, disponendo delle funzionalità e degli upgrade più recenti.

Funzioni da gestire prima di salire in auto

La connettività tra auto e smartphone diventa ancora più integrata grazie all’app Bluelink che permette di gestire diverse funzionalità della vettura ancora prima di salire in auto, come per esempio accedere allo stato del veicolo (controllando livello di carburante o carica della batteria se è un EV), inviare il percorso al navigatore e, in caso di vettura elettrica, avviare il climatizzatore per impostare la temperatura desiderata da trovare una volta salito in macchina.

L’app Bluelink permette di affrontare ogni viaggio col massimo della serenità grazie al servizio di diagnostica completa a distanza. Questo permette di avere a disposizione sul proprio smartphone, in ogni momento, un report con le informazioni relative al veicolo come pressione degli pneumatici, indicatori di guasto, airbag, sistema frenante e altro ancora. In questo modo è possibile un continuo monitoraggio che permette al proprietario di assicurarsi che tutto funzioni al meglio sulla propria Hyundai.

Comfort e sicurezza durante la guida

Durante la guida, diverse funzioni possono essere gestite attraverso i comandi vocali potendo così impostare navigazione e intrattenimento utilizzando la voce, tenendo sempre le mani sul volante. Grazie al riconoscimento vocale, basta premere un pulsante sul volante e usare la voce per impostare il navigatore pronunciando un indirizzo specifico, cercando punti d’interessa o selezionando una destinazione precedente impostata come “casa” o “ufficio”. Oltre alla navigazione, tramite i comandi vocali è possibili gestire un gran numero di funzioni che vanno dalle chiamate del telefono (che deve essere connesso via Bluetooth), al controllo di climatizzatore, finestrini, bagagliaio, riscaldamento sedili e volante, sbrinatore lunotto e specchietti esterni. Attraverso la voce è possibile anche gestire la riproduzione musicale e controllare Amazon Music, la funzionalità in-car di streaming musicale che consente l’accesso illimitato a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità, migliaia di playlist e le ultime uscite dei migliori artisti.

A rendere più ampia la rosa di funzionalità dell’infotainment ci sono i Live Service di Hyundai, tra i quali il Connected Routing, che permette di accedere a previsioni sul traffico sempre aggiornate per calcoli di percorso più precisi e affidabili, oltre alla funzione di ricerca che aiuta a trovare stazioni di servizio, parcheggi, ristoranti e altri punti di interesse. A permettere di tenere uno stile di guida sicuro e rilassato c’è poi l’avviso di presenza autovelox, sia fissi che mobili. Grazie poi alla possibilità di trovare e confrontare le opzioni di parcheggio in garage e posteggi su strada si riesce a trovare parcheggio più velocemente e senza stress.

L’utilità di Bluelink anche dopo aver parcheggiato

L’app Bluelink torna utile anche una volta arrivati a destinazione ed essere scesi dall’auto. Grazie a Bluelink è ad esempio possibile, attraverso il servizio Last Mile Guidance, di terminare la navigazione sul telefono qualora si debba completare il percorso a piedi dopo aver parcheggiato. Sempre attraverso lo smartphone, Bluelink permette anche di controllare lo stato dell’auto e bloccare e sbloccare le porte a distanza, funzione utile quando dopo essere scesi e allontanati non ci si ricorda se la macchina è stata chiusa. Altro aiuto agli “smemorati” da parte dell’app Bluelink è quello offerto ricordando e guidando verso l’auto quando ci si dimentica dove si è parcheggiato. Inoltre l’app invia una notifica push sullo smartphone nel caso in cui scatti l’allarme dell’auto con rilevazione del tentativo di furto o scasso.