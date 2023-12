Hyundai, impegno a 360° a supporto dell’umanità: dalla mobilità alle fabbriche del futuro

Progresso e innovazione in casa Hyundai fanno rima con l’impegno nei confronti della sostenibilità. Da anni il costruttore sudcoreano è impegnato in prima linea, attivandosi su più piani, per ridurre le emissioni di CO2 e promuovere la mobilità sostenibile. Proteggere l’ambiente e, di conseguenza la salute del pianeta e di chi lo abita, è una delle priorità che nelle strategie di Hyundai ha assunto sempre più peso negli ultimi anni, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2045.

L’impegno di Hyundai per abbattere le emissioni di CO2 passa inevitabilmente dall’elettrificazione della gamma. Un percorso questo che la Casa asiatica ha intrapreso da anni e sta portando avanti in maniera sempre più decisa con offerta sempre più all’insegna delle motorizzazioni green, che comprendono non solo motori elettrici, ma anche alimentazioni a idrogeno. In tale contesto, Hyundai lavora sul rinnovamento della gamma per arrivare all’obiettivo di vendere in Europa, entro il 2035, solo nuovi veicoli elettrici o a idrogeno. L’impegno sul fronte dell’elettrificazione della gamma non si ferma solo alle auto, ma coinvolge anche quella dei veicoli commerciali, con una presenza sul mercato sempre più ampia di camion e bus elettrici o a idrogeno.

Una sostenibilità che i nuovi veicoli di Hyundai avranno non solo nell’alimentazione ma anche nei materiali utilizzati per la costruzione dei nuovi modelli, in particolare per realizzare gli interni delle proprie auto Hyundai utilizzerà materiali riciclati. Un esempio concreto Hyundai lo mette in pratica con la partnership con l’ONG Healthy Seas, attraverso la quale partecipa attivamente alla protezione degli oceani e degli ecosistemi marini attraverso il recupero della plastica e dei resti dei materiali da pesca, come le reti, finiti in mare. Reti da pesca, rifiuti e materiali di scarto vengono poi rigenerati e riciclati dall’italiana Acquafil in Econyl, un filato che viene utilizzato per componenti dell’abitacolo della vettura, come ad esempio i tappetini e la moquette.

Al di là dei veicoli, l’impegno di Hyundai a favore dell’ambiente prevede anche l’impegno a ridurre le emissioni di carbonio in tutte le attività produttive e commerciali, mettendo in atto processi sempre più green (basati anche sull’economia circolare) e all’interno di fabbriche sempre più intelligenti, all’insegna di un incremento dell’efficienza energetica e di un sempre maggior utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Ad esempio, lo stabilimento Hyundai in Repubblica Ceca – dove vengono prodotti i modelli i30, Tucson e Kona Electric – è alimentato esclusivamente da energia rinnovabile già dal gennaio 2022 e nel futuro, oltre a ridurre ulteriormente il consumo energetico, produrrà la propria energia solare da pannelli fotovoltaici installati sui vasti tetti della struttura.

A tal proposito dal 2021 Hyundai ha aderito al RE100 (Renewable Energy 100 Percent), iniziativa globale guidata dal Climate Group che riunisce le aziende più influenti del mondo impegnata nell’obiettivo di utilizzare esclusivamente energia rinnovabile.

Fare di più per salvaguardare la salute del pianeta significa anche indirizzare il progresso nella giusta direzione, cosa che Hyundai fa perseguendo la vision aziendale “Progress for Humanity” che si concretizza attraverso la continua innovazione che travalica il settore automobilistico e che Hyundai, grazie anche ad un serie di partnership con aziende dei settori software, tech, robotica (nel 2020 il gruppo Hyundai ha acquistato la nota Boston Dynamics, per citarne una) e AI che nel corso degli ultimi anni hanno portato allo sviluppo di esoscheletri indossabili, auto a guida autonoma, velivoli elettrici Evtol, rover all-terrain e altri robot che sono in grado di aiutare in molti modi gli essere umani.

Recentemente, Hyundai ha inaugurato lo Hyundai Motor Group Innovation Center Singapore (HMGICS): un “hub di mobilità urbana intelligente” che comprende un sistema di produzione flessibile e altamente automatizzato elevando la connessione tra persone, robotica e tecnologia di intelligenza artificiale (AI) a nuovi livelli di integrazione.

L’attenzione all’innovazione e al futuro posta dalla Casa sudcoreana è figlia del percorso intrapreso da Hyundai verso la leadership globale nella creazione di soluzioni di mobilità sostenibili e innovative e nella valorizzazione dell’esperienza del cliente – fulcro della visione dell’azienda.