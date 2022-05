Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition, solo 800 esemplari

La Hyundai i30 N, versione ad alte prestazioni della hatchback coreana, si arricchisce di una nuova versione a tiratura limitata – battezzata Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition – che verrà realizzata in soli 800 esemplari distribuiti in tutto il mondo, di cui ben 620 per il mercato europeo.

Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition: estetica specifica

L’inedita serie speciale Hyundai i30 N Drive-N Limited Edition si distingue esteticamente per alcuni dettagli specifici, a partire da due inedite livree. Parliamo di due colorazioni per la carrozzeria chiamate Phantom Black Pearl e Serenity White Pearl: si tratta di vernici perlate che richiedono numerose ore di lavorazione extra per essere applicate.

Non mancano inoltre speciali cerchi in lega forgiati da 19 pollici in bronzo scuro opaco e come pinze freno rosse, badge Hyundai di colore nero al posto di quelli classici argento e speciali targhette posizionate sui parafanghi anteriori che riportano le coordinate GPS del Centro Test Hyundai Motor Europe che si trova nei pressi del circuito del Nurburgring.

Dotazione più ricca

All’interno dell’abitacolo troviamo speciali sedili sportivi rivestiti in Alcantara con dettagli e cuciture in contrasto di colore rosso e i loghi “N” che risultano retro illuminati, proprio come i loghi “M” utilizzati sui sedili delle BMW M3 e M4. La dotazione di serie viene completata dal tetto in vetro apribile e una nuova barra di irrigidimento posteriore, che risulta maggiorata rispetto a quella offerta di serie.

Meccanica invariata

Dal punto do vista tecnico e meccanico non si segnalano modifiche di rilievo. Sotto il cofano della i30 N Drive-N Limited Edition continua a battere il potente 2.0 litri turbo benzina in grado di sviluppare 276 CV e 392 Nm di coppia massima. Anche in questo caso troviamo il tasto N Grin Shift (NGS) che permette al pilota di aumentare la potenza di 10 CV per un tempo di circa 20 secondi.