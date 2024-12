Hyundai e Google: una nuova era per la mobilità connessa

Hyundai Motor Group ha annunciato un’importante espansione della collaborazione con Google per portare a bordo dei suoi veicoli tecnologie di navigazione e infotainment all’avanguardia. Grazie all’integrazione della piattaforma Google Maps, i conducenti di Hyundai, Kia e Genesis avranno accesso a una vasta gamma di informazioni su oltre 250 milioni di luoghi in tutto il mondo.

La partnership si basa sull’utilizzo dell’API Places di Google Maps, una tecnologia che arricchirà la precisione delle mappe e dei percorsi. I conducenti potranno beneficiare di dettagli aggiornati come orari di apertura, contatti, recensioni e valutazioni. Questa innovazione verrà lanciata inizialmente sui veicoli Kia in Nord America, per poi essere implementata progressivamente nei modelli Hyundai e Genesis a livello globale.

Chang Song, Presidente della divisione Advanced Vehicle Platform (AVP) di Hyundai Motor Group, ha sottolineato l’importanza della collaborazione: “Il nostro obiettivo è sviluppare tecnologie che mettano i clienti al centro dell’esperienza di guida. Lavorare con Google ci permette di ampliare le possibilità di connessione e innovazione nei nostri veicoli, offrendo funzionalità utili e avanzate”.

Dal lato di Google, Jorgen Behrens, Vice Presidente di Google Maps Automotive, ha aggiunto: “Aggiorniamo quotidianamente Google Maps con oltre 100 milioni di nuove informazioni. Collaborare con Hyundai per integrare la nostra tecnologia nei loro veicoli significa offrire ai conducenti una guida più sicura e consapevole, con dati completi su dove andare e come arrivarci”.

Hyundai adotta anche il sistema operativo Android Automotive (AAOS) di Google per rafforzare ulteriormente il suo ecosistema digitale. Questa integrazione punta a consolidare il ruolo del Gruppo come leader nel campo dei Software-Defined Vehicles (SDV) e della mobilità futura.

L’obiettivo di Hyundai Motor Group è chiaro: creare un’esperienza di guida sempre più connessa, intelligente e centrata sulle esigenze degli utenti, grazie a una collaborazione strategica con uno dei leader globali nella tecnologia. Innovazione e praticità si incontrano in una nuova generazione di veicoli che ridefiniscono la mobilità del futuro.