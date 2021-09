Hyundai Bayon: prezzi in Italia da 15.300 euro

Hyundai lancia la campagna “Cambia Prospettiva” e fa debuttare sul mercato la nuova Bayon, il nuovo Urban SUV di segmento B.

Con un design distintivo, spazio generoso e una dotazione ricca caratterizzata da avanzati sistemi di sicurezza e connettività la Hyundai Bayon rappresenta la porta d’ingresso della gamma SUV del brand.

Dimensioni ed equipaggiamento

Con una lunghezza di 4.180 mm, una larghezza di 1.775 mm, un’altezza di 1.490 mm e un passo di 2.580 mm, offre il comfort, spaziosità e un bagagliaio da 411 litri di spazio.

La Hyundai Bayon offre anche una tecnologia di connettività avanzata, con un cockpit digitale e funzionalità di infotainment di alto livello. Gli interni presentano una completa gamma di equipaggiamenti di connettività, tra cui un cluster digitale da 10,25 pollici affiancato a uno schermo touchscreen da 10,25 pollici con servizi connessi BlueLink o a un Display Audio da 8 pollici, quest’ultimo con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Non manca, in optional, la tecnologia di ambient light a LED, mentre la gamma di colori e materiali interni offre un ampio ventaglio di personalizzazioni.

Motorizzazioni

L’elevata efficienza nei consumi e nei livelli di emissioni di CO2 è resa possibile grazie al motore turbo T-GDi di piccole dimensioni a iniezione diretta: abbinato all’esclusiva tecnologia mild hybrid a 48 volt (48V) di Hyundai che garantisce un risparmio di carburante e un’efficienza maggiore. Il motore 1.0 T-GDi 48V è in grado di erogare una potenza massima di 100 CV, garantendo eccellenti doti dinamiche, ed è selezionabile con il cambio manuale intelligente (iMT) o con il cambio a doppia frizione a 7 marce (7DCT). Tra le opzioni meccaniche è inoltre disponibile un motore MPi da 1,2 litri con 84 CV abbinato a una trasmissione manuale a cinque rapporti.

Due allestimenti

La nuova Hyundai Bayon è proposta in due diversi allestimenti: XLine e XClass. Il primo comprende luci diurne a LED, cerchi in lega da 16 pollici, Cluster supervision da 10.25 pollici, Radio da 8 con Bluetooth, retrocamera e connettività wireless Apple Car Play e Android Auto, caricatore wireless per smartphone, specchi retrovisori ripiegabili elettricamente, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, ai quali si aggiungono i più avanzati sistemi di guida assistita Hyundai SmartSense di serie, tra cui assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli (FCA), mantenimento attivo della corsia (LKA), riconoscimento dei limiti di velocità (ISLA), rilevamento della stanchezza del conducente (DAW), avviso di ripartenza (LVDA) e Rear Seat Alert (RSA), che avvisa il guidatore prima di lasciare il veicolo se i sensori rilevano un movimento sul sedile posteriore.

La versione XClass aggiunge anche: climatizzatore automatico, cerchi in lega da 17’’, fari anteriori e posteriori Full LED, presa USB posteriore e specchietto retrovisore elettrocromico, a cui si aggiungono ulteriori sistemi di sicurezza quali il Blind Spot Collision Warning e il Rear Cross Traffic Collision Warning.

I prezzi della Hyundai Bayon

Con l’offerta lancio la Bayon XLine è proposta con un anticipo di 4.100 euro e quote da 139 euro al mese per 36 mesi, polizza furto e incendio inclusa. Aderendo alla soluzione di finanziamento Hyundai i-Plus (TAN 2,95% – TAEG 4,73%), il modello è proposto a un prezzo di 15.300 euro per un vantaggio cliente di 4.100 euro comprensivo di Ecobonus statale (in caso di rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni). Dopo 3 anni i clienti sono liberi di scegliere se tenere l’auto, sostituirla con un nuovo modello Hyundai, o restituirla.