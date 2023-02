Hymer Ayers Rock, il camper Ducato dal prezzo giusto

La coppia vincente è Hymer e Ducato

Gli esperti del settore confermano che si tratta proprio di una bella coppia, perchè rappresentano il giusto assortimento tra il furgone di riferimento per i camper e uno specialista del settore di alta affidabilità. Insieme hanno dato vita all’Ayers Rock, che si presenta agli appassionati del camperismo come un concentrato di qualità. Internamente ci sono materiali di buona fattura, sparsi in un abitacolo racchiuso in una lunghezza di 5,4 metri e in un’altezza di 1,90 metri. Si può dormire in un comodo letto matrimoniale ma se si ha bisogno di più spazio allora si può richiedere (e pagare in più) il tetto sollevabile con due posti letto aggiuntivi. Lo spazio per il relax è comodo e luminoso e la cucina, ben attrezzata, ha un frigorifero da 70 litri, di cui 7,5 litri sono riservati al congelatore, nel bagno invece ci sono un lavabo a scomparsa, una cabina doccia e un WC con indicatore di livello. Per mettere i passeggeri in condizione di viaggiare in ogni stagione dell’anno, nell’Ayers Rock ci sono il riscaldamento e l’acqua calda.

Un motore e 3 potenze

Lo schema è molto semplice, ma affidabile, così a spingere l’Hymer Ayers Rock c’è un solo motore turbodiesel 2.2 Multijet declinato in tre potenze: 120 CV, 140 CV e 180 CV. Di serie c’è il cambio manuale a sei rapporti ma in alternativa si può richiedere l’automatico. La trazione è anteriore. L’Hymer Ayers Rock ha delle soluzioni interessanti, come il gradino per entrare in cabina, le zanzariere e l’illuminazione a LED regolabile; davanti c’è uno schermo di controllo da 7,0” mentre i serbatoi dell’acqua pulita e dell’acqua di scarico sono rispettivamente di 110 l e 95 l.