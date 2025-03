Un gioiello rimasto intatto per un quarto di secolo, con appena 70 chilometri percorsi e mai immatricolato: questa straordinaria Honda S2000 del 2000 è stata recentemente venduta per l’incredibile cifra di 95.000 dollari. Un esempio emblematico di come un’auto da collezione giapponese possa trasformarsi in un investimento di valore inestimabile.

La storia di questa rara Honda S2000 2000 è altrettanto affascinante quanto il suo stato di conservazione. Originariamente acquistata da Hedy Cirrincione, un appassionato che decise di custodirla come puro investimento, l’auto è stata mantenuta in condizioni perfette. Già proprietario di un’altra S2000 per l’uso quotidiano, Cirrincione ha protetto questo secondo esemplare con estrema cura, attraverso traslochi e conservazione in deposito.

Il percorso commerciale di questa rarità è altrettanto interessante. Prima di raggiungere la cifra record, la vettura era passata attraverso diverse vendite all’asta Honda: nel 2021, su Bring a Trailer, aveva raggiunto i 61.500 dollari, mentre nel 2022 era stata proposta da Mecum Auctions, anche se il prezzo finale non è stato divulgato.

Ma cosa rende questa Honda così speciale? In primo luogo, la S2000 è considerata una pietra miliare dell’ingegneria giapponese. Il suo motore VTEC, capace di raggiungere i 9.000 giri, rappresenta un capolavoro meccanico ancora oggi ineguagliato. In secondo luogo, lo stato di conservazione praticamente perfetto la rende unica nel panorama collezionistico.

Questo fenomeno si inserisce in un trend più ampio, che vede le auto giapponesi degli anni ’90 e 2000 sempre più ricercate nel mondo del collezionismo di alto livello. Per molti appassionati, queste vetture rappresentano l’ultima generazione di sportive analogiche, progettate prima che l’elettronica prendesse il sopravvento sull’esperienza di guida pura.

Il nuovo proprietario di questa S2000 si trova ora davanti a un dilemma: conservarla ulteriormente come gioiello intatto o concedersi il piacere di guidare una delle roadster più apprezzate di sempre? Qualunque sia la scelta, questa Honda S2000 rimarrà un simbolo straordinario di come passione e investimento possano fondersi in modo spettacolare.