Honda Prelude ritorna come coupé elettrica

Honda Prelude ha fatto il suo ritorno sotto forma di concept car mostrata dalla casa giapponese in occasione della Japan Mobility Show 2023. Il celebre modello dunque è tornato dopo 22 anni dall’addio della versione precedente. Honda ha detto che questo prototipo ha l’intento di anticipare una vettura che poi sarà messa in produzione in futuro. Questo veicolo si discosta dal design delle versioni precedenti che erano famose proprio per via del loro stile da coupé compatta a due porte.

Svelata al Japan Mobility Show 2023 la nuova Honda Prelude concept

La Honda Prelude concept è invece notevolmente più grande come dimensioni pur continuando ad avere la forma di una coupé. La zona che si discosta maggiormente dalle precedenti generazioni del modello è sicuramente quella anteriore. L’auto ha una coppia di fari affilati collegati a una barra luminosa a LED posizionata appena sopra il punto in cui si troverebbe la targa. La parte inferiore del paraurti è rifinita in nero con motivo a rete e presenta un piccolo elemento di design verticale rifinito in blu.

La parte laterale di Honda Prelude concept è invece quella che sicuramente sembra assomigliare maggiormente allo storico modello. In questa area si notano in particolare piccoli specchietti retrovisori esterni rifiniti in nero, così come le maniglie delle porte a filo e i pannelli basculanti angolari.

Honda Prelude sarà un modello elettrico. Sul suo motore però al momento non si sa nulla. Honda non ha fornito molte indicazioni su come sarà il modello di produzione a parte il fatto che si tratterà di un veicolo “sportivo” che offrirà “gioia di guidare” e “fornirà un’eccitazione straordinaria”. Vedremo dunque che novità arriveranno a proposito di questa vettura nei prossimi mesi.