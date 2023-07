Honda e: la supermini elettrica non avrà un successore

Honda e è una delle auto elettriche più originali e simpatiche del mercato, grazie al suo design retrò e alla sua tecnologia avanzata. Tuttavia, la piccola city car giapponese non avrà un seguito, perché la domanda dei consumatori si orienta verso i SUV.

Honda e non avrà una erede: al suo posto nuovi SUV

Lo ha dichiarato Rebecca Adamson, Head of Automobile di Honda UK, durante l’evento di lancio della nuova Honda e:NY1. Secondo Adamson, la Honda e non avrà eredi diretti in quanto i consumatori sono sempre più orientati verso SUV. Honda e, la supermini elettrica ha debuttato in produzione nel 2019, due anni dopo la concept car e dunque la sua carriera sembra giunta quasi alla sua conclusione. Dunque la casa giapponese ha deciso di non proseguire con lo sviluppo di city car elettriche ma di puntare su SUV elettrici. Questo almeno per quello che concerne l’Europa. Scelte diverse potrebbero essere effettuati in altri mercati come quello nipponico.

La decisione di Honda arriva nonostante il successo delle sue berline ibride più piccole: la Civic e la Jazz. Honda ripone le sue speranze nel nuovo SUV elettrico e:Ny1, che si unisce alla gamma di veicoli elettrici dell’azienda. Gli ordini per la e:Ny1 si apriranno entro la fine dell’anno, prima che le prime auto vengano consegnate ai clienti nel gennaio 2024. Vedremo dunque se questa decisione della casa giapponese a proposito della Honda e si rivelerà azzeccata o meno.