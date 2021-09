Honda Passport TrailSport, svelato il nuovo allestimento dedicato all’off-road

Tempo di novità per la terza generazione del SUV Honda Passport che viene aggiornata con un interessante restyling, oltre a portare in dote il nuovo allestimento TrailSport, sviluppato appositamente per la guida in off-road.

Honda Passport M.Y. 2021

Le modifiche dedicate al SUV nipponico si concentrano nella zona anteriore, dove troviamo numerosi componenti inediti, tra cui il cofano motore, il fascione paraurti, i passaruota e una mascherina anteriore dal design rivisto.

Non mancano nuove prese d’aria anteriori che convogliano l’aria attraverso il paraurti e intorno alle ruote anteriori per migliorare le prestazioni aerodinamiche. Le modifiche continuano nella parte posteriore, dove spicca un paraurti più aggressivo che ingloba terminali di scarico più grandi, una copertura del gancio di traino e una piastra paramotore. Honda ha anche aggiunto nuove ruote in lega da 18 pollici e 20 pollici.

Passport TrailSport

Una delle novità più interessanti di questo restyling è il debutto della nuova variante TrailSport. Questo allestimento si riconosce per i passaruota più larghi di 10 mm, una mascherina specifica, anteriore e posteriore più aggressivi e una nuova protezione del sottoscocca posteriore rifinita in color argento.

L’effetto scenico viene completato dal set di cerchi in lega da 18 pollici avvolti da pneumatici che misurano 245/60R18. L’abitacolo è stato impreziosito con rivestimenti in pelle nera dedicati ai sedili e ai pannelli porta, caratterizzati da cuciture in contrasto e dalla scritta TrailSport ricamata sui poggiatesta, entrambi color arancio.

V6 aspirato da 280 CV

Sotto il cofano dell’Honda Passport 2022, incluso il TrailSport, batte un motore V6 aspirato da 3.5 litri, in grado di sviluppare 280 CV e 355 Nm di coppia. Potenza e coppia massima vengono scaricati sulla trazione integrale con convertitore di coppia e gestiti da un cambio automatico a nove velocità. La nuova Honda Passport 2021 non verrà distribuita in America a partire dal prossimo inverno, mentre i prezzi non sono stati ancora comunicati.