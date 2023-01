Honda: in arrivo la nuova divisione per veicoli elettrici

La mobilità elettrica rappresenta sempre più il futuro del settore automotive, per questo motivo anche Honda si prepara a lanciare sul mercato una nuova divisione di veicoli elettrici che comprenderà sia veicoli a quattro che a due ruote.

Honda: il futuro è elettrico

L’obiettivo del colosso giapponese è quello di spingere sull’acceleratore della mobilità a zero emissioni, proponendo una vasta e completa offerta di veicoli elettrici in grado di soddisfare le esigenze della clientela più variegata. Inoltre, la partita dell’elettrico si gioca sempre più su scala globale, per questo motivo Honda prevede oltre una nuova struttura che si occuperà esclusivamente di veicoli a batteria anche una ristrutturazione delle sedi regionali: queste verranno snellite da sei a tre proponendo una riorganizzazione della struttura a livello mondiale.

La concorrenza, inoltre, è sempre più agguerrita: player di nicchia specializzati in auto elettriche, come ad esempio Tesla e altre concorrenti cinesi, in pochi anni sono diventati Costruttori globali, basti infatti pensare che la Casa californiana ha appena chiuso il 2022 con oltre 1,3 milioni di auto vendute.

Honda: una nuova struttura per gestire i futuri modelli elettrici

Per non farsi trovare impreparata, a partire dal prossimo aprile Honda darà il via ad una inedita struttura che si occuperà sia della progettazione e dello sviluppo di una nuova e completa gamma di auto elettriche e nello stesso tempo dovrà gestire la strategia industriale e di vendita di lungo periodo. In questo modo sarà definita una completa gamma prodotti che riguarderà i veicoli a quattro ruote e quelli a due ruote, senza dimenticare i sistemi di storage.

Una gamma per gli USA e una per l’Europa

L’offerta a zero emissioni firmata Honda sarà composta da determinati modelli dedicati al mercato americano e altrettanti a quello europeo. La prima offerta – quella dedicata agli USA – sarà composta da auto medio-grandi sviluppati in collaborazione con il colosso General Motors e verrà proposta anche in Cina. La gamma dedicata all’Europa e anche ad altri mercati asiatici sarà invece caratterizzata da modelli che si distingueranno per le dimensioni più compatte. I primi modelli della nuova gamma elettrica targata Honda dovrebbero debuttare la prossima primavera: parliamo dei NS1 ed e: NP1, sviluppati rispettivamente con Dongfeng e GAC.