Honda N-Van Compo: ecco il micro-camper più piccolo del mondo

Il mondo dei caravan e dei camper-van è decisamente vario ed articolato, grazie ad un’ampia offerta di costruttori e allestitori che propongono modelli per tutti i gusti e le esigenze. Ad esempio, chi ha problemi di spazio e dispone di un budget limitato, troverà nel nuovo Honda N-Van Compo un veicolo inseparabile e soprattutto unico nel suo genere.

Il camper-van più piccolo del mondo

La Honda N-Van Compo si presenta come un micro-camper, probabilmente il più piccolo presente in commercio, grazie ad una lunghezza di appena 3,40 metri, ovvero ben 25 cm in meno di una Fiat Panda. Realizzato dall’ azienda giapponese White House specializzata nell’allestimento di camper-van, questo veicolo si basa sulla keicar targata Honda spinto da un piccolo motore da 660 cc, declinato nella versione aspirata da 52 CV e in quella turbo da 63 CV. Ricordiamo che le keicar sono auto con una lunghezza massima di 3,4 metri e con cilindrata entro i 660 cc che in Giappone godono di forti agevolazioni fiscali.

Abitacolo modulabile e tetto a soffietto

Nonostante le dimensioni estremamente ridotte, la vettura può vantare fino a quattro posti letto, grazie ad un sistema capace di sfruttare al meglio gli spazi a disposizione. Dall’interno del van è possibile accedere al letto posizionato nel tetto a soffietto. All’interno dell’abitacolo troviamo dei materassi modulabili e scomponibili che si trasformano in un letto matrimoniale, inoltre la dotazione comprende un sistema di riscaldamento supplementare.