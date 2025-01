Honda ha svelato al CES 2025 i suoi ultimi prototipi della Honda 0 Series, segnando un passo fondamentale verso una nuova era della mobilità elettrica. I modelli Honda 0 Saloon e Honda 0 SUV, previsti per il lancio globale nel 2026, integrano avanzate tecnologie di guida automatizzata e il rivoluzionario sistema operativo ASIMO OS, segnando un cambiamento nel modo in cui pensiamo ai veicoli elettrici.

Honda 0 Saloon: eleganza e tecnologia

Il prototipo Honda 0 Saloon rappresenta l’evoluzione del concept presentato nel CES 2024. Con una silhouette sportiva e un design più compatto, questo veicolo è progettato per offrire un’esperienza di guida unica, pur mantenendo ampio spazio interno. La base della 0 Saloon è una nuova architettura EV sviluppata da Honda, che promuove i concetti di “Compatto, Leggero e Intelligente“. Al CES 2025, sono state rivelate innovazioni tecnologiche, tra cui la guida automatizzata di livello 3, che offre la possibilità di un’esperienza di mobilità completamente autonoma. Il nuovo sistema operativo ASIMO OS garantisce una personalizzazione estrema, adattando l’esperienza di guida alle preferenze individuali degli utenti.

Honda 0 SUV: un futuro di spazio e versatilità

Il Honda 0 SUV, un prototipo di SUV elettrico di medie dimensioni, è basato sul concept Space-Hub introdotto nel CES 2024. Con il design “Compatto, Leggero e Intelligente”, il veicolo massimizza lo spazio interno, garantendo al contempo una visibilità senza ostacoli e una grande versatilità. Il sistema di controllo stabilità avanzato, sviluppato utilizzando tecnologie robotiche, migliora la dinamica di guida, rendendo il SUV fluido e sicuro in ogni condizione. Il modello di serie del Honda 0 SUV è atteso nel 2026, inizialmente nel mercato nordamericano e successivamente anche in Giappone ed Europa.

ASIMO OS: un nuovo paradigma per i veicoli elettrici

Il cuore tecnologico dei modelli della 0 Series è ASIMO OS, un sistema operativo avanzato sviluppato da Honda. Originariamente progettato per il robot umanoide ASIMO, questo software si integra nei veicoli per offrire una gestione intelligente e personalizzata dei sistemi di guida automatizzata, assistenza alla guida e infotainment. Grazie a un aggiornamento costante del software via etere (OTA), le funzionalità del veicolo si adattano in tempo reale alle esigenze degli utenti, migliorando costantemente l’esperienza di guida.

Guida autonoma: un passo avanti verso la sicurezza

Honda è stata pioniera nel campo della guida autonoma, introducendo nel 2021 il sistema Honda SENSING Elite, il primo a livello mondiale a supportare la guida automatizzata di livello 3. La nuova 0 Series espande questa tecnologia, puntando a ridurre gli incidenti stradali mortali e migliorare la sicurezza su strada. Honda ha sviluppato anche un’intelligenza artificiale avanzata che impara dalle azioni dei conducenti esperti, migliorando la reattività del veicolo a situazioni impreviste.

Honda 0 Series, innovazione e futuro

Honda, in collaborazione con Renesas Electronics, sta lavorando anche alla creazione di un system-on-chip (SoC) che alimenterà i veicoli della 0 Series, promettendo prestazioni superiori nell’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Questo nuovo sistema sarà in grado di gestire i complessi sistemi di controllo dei veicoli elettrici, garantendo prestazioni ottimali e un’eccezionale efficienza energetica. Con la Honda 0 Series, la casa giapponese sta preparando il futuro della mobilità elettrica, offrendo veicoli innovativi, sicuri e intelligenti, pronti a cambiare il nostro modo di vivere la strada.