Hispano Suiza Maguari HS1 GTC: pronta al debutto

Quello che vedete nelle immagini è un render della versione di produzione della Hispano Suiza Maguari HS1 GTC. Ovviamente non viene dall’azienda spagnola che già conosciamo, ma dalla svizzera Hispano Suiza Automobilmanufaktur AG, che usa anche questo nome. E questa è la creazione con cui l’azienda intende resuscitare questo nome iconico.

Ora, dopo momenti difficili per il marchio elvetico, sembra che questa vettura sportiva, presentata nel 2019, possa finalmente realizzarsi. Si basa su un prototipo del 2010 e ora ha ricevuto alcune ultime modifiche prima di arrivare in produzione.

Una sportiva extra-large

Come si vede nelle nuove immagini il design della Hispano Suiza Maguari HS1 GTC è caratterizzato da alcune differenze in aree come il frontale, con nuove prese d’aria e la scomparsa dello stemma nella parte centrale inferiore. Inoltre, nel resto della carrozzeria ci sono altre novità come le quattro bocchette di scarico o gli specchietti, che ora sono più piccoli.

Con dimensioni molto generose, secondo il marchio di 5,1 metri di lunghezza, 2,1 metri di larghezza e 1,25 di altezza si basa su un telaio in alluminio e la carrozzeria, che mescola questo materiale con la fibra di carbonio, aiutano a raggiungere un peso di 1.890 kg.

1.200 CV e meno di 3 secondi per scattare da 0 a 100 km/h

Tuttavia, è chiaro che si tratta di un’auto ingombrante. Si è quindi deciso che il motore della Maguari HS1 GTC sia un V10 biturbo da 5,5 litri montato in posizione centrale. Non produrrà né più né meno di 1.200 CV, con 1.100 Nm di coppia, una forza che sarà gestita da un cambio automatico a sette rapporti.

Con questo potente powertrain, Hispano Suiza afferma che l’auto sarà in grado di passare da 0 a 100 km/h in meno di 2,8 secondi, con una velocità massima limitata a 360 km/h. Senza limitazioni, aggiungono, potrebbero superare i 400 km/h.

Questo dovrebbe mettere questa supercar in una posizione interessante, ma non sarà solo una questione di velocità. Per migliorarne il comportamento si è pensato di montare freni carboceramici da 440 millimetri, oltre a una sospensione con sistema di regolazione.

Solo 300 unità

Con queste basi l’idea è di produrre solo 300 unità della Hispano Suiza Maguari HS1 GTC, con una quantità di 50 auto all’anno. Il suo prezzo non è stato reso noto, ma si sa che le prime unità inizieranno a essere viste nel quarto trimestre di quest’anno e le consegne inizieranno all’inizio del 2023. La produzione, dal canto suo, inizierà ad aprile.