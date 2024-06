Hertz arricchisce la propria flotta con le vetture BMW

L’estate è vicina e Hertz si prepara al picco dell’alta stagione con alcuni aggiornamenti alla propria flotta Premium, la selezione che garantisce ai clienti di guidare la vettura della marca e del modello prenotati. Un servizio che da sempre contraddistingue l’azienda di noleggio per rendere ancora più puntuale la risposta ai bisogni dei propri clienti. Tornano, infatti, nella flotta Premium di Hertz anche i modelli BMW X3 xDrive 20d e X4 xDrive 20d per completare l’ampia gamma.

Una flotta premium

Nel 60% dei casi la flotta Premium è preferita dai viaggiatori del lungo raggio, coloro che provengono da oltreoceano, specialmente da USA e Canada che prevalentemente si orientano sui SUV di grandi dimensioni. Il ritorno in flotta dei modelli BMW completa l’offerta dei brand premium tedeschi con Audi e Mercedes Benz, presenti in flotta con un‘ampia scelta di modelli alto di gamma sia nelle versioni SUV che berlina. Sono disponibili anche le motorizzazioni mild hybrid. Per gli appassionati del Made in Italy non possono mancare nella flotta Premium i modelli Alfa Romeo e Abarth che riscuotono sempre il gradimento dei clienti stranieri, per lo più europei appassionati dello stile italiano che ha caratterizzato la storia del motorismo.

La soddisfazione di Hertz Italia

Massimiliano Archiapatti, AD di Hertz Italia e Vice President Operations Europe, ha commentato con queste parole: “Per noi elevare il livello di servizio è una mission, un obiettivo sfidante in cui tutta la squadra Hertz è costantemente impegnata. Il servizio è ciò che da 106 anni ci distingue sul mercato e siamo molto orgogliosi di poter affiancare a questo anche i modelli più prestigiosi per arricchire la flotta Premium affinché i nostri Ospiti possano vivere un’esperienza di noleggio straordinaria”.

“Il ritorno di BMW nella nostra flotta – ha continuato Archiapiatti – rappresenta una novità molto importante. BMW è un brand molto apprezzato da tutti i nostri Ospiti, sia italiani che stranieri, incarna affidabilità, sportività, comfort, tutti quegli ingredienti che rendono piacevole il viaggio sia durante le trasferte di business che nei momenti di relax. Queste vetture rendono tangibile il nostro impegno nell’offrire un’ampia gamma di soluzioni e motorizzazioni dai tradizionali benzina e diesel, all’ibrido nelle varie tipologie di carrozzeria dai SUV di medie e grandi dimensioni alle berline dalle linee più sportive”.