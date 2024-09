Hennessey Venom F5-M, l’auto manuale più potente al mondo

Hennessey Special Vehicles, il costruttore di hypercar con sede in Texas, ha annunciato il progetto di costruire la sua hypercar più coinvolgente, cruda e proiettata sul guidatore: la Venom F5-M Roadster, l’auto di serie manuale più potente al mondo. Il pezzo forte della vettura è il cambio manuale a sei rapporti, che ha come obiettivo quello di amplificare il piacere di guida. Gli ingegneri del team hanno lavorato duramente per unire il feeling al volante, prestazioni strabilianti e un feedback sensoriale completo con il potente motore Fury V8 da 1.817 CV, mettendo il guidatore al centro della supercar.

John Hennessey, fondatore e CEO dell’azienda: “Siamo davvero entusiasti di offrire la Venom F5-M Roadster, la manuale più potente al mondo. Abbiamo sempre voluto costruire una Venom F5 manuale per i nostri clienti ce l’hanno richiesta. È vecchia scuola, è tosta e offre il massimo impegno di guida“.

Il lavoro di ottimizzazione

Lavorando con l’esperto team di messa a punto dell’azienda, il guru dell’ingegneria di Hennessey, Brian Jones, ha rimappato il motore per abbinarlo a nuovi rapporti di trasmissione. Il team ha bilanciato il brivido con la tecnica per scaricare manualmente 1.817 CV sulla strada attraverso le ruote posteriori. L’applicazione graduale della potenza garantirà alla Venom F5-M un’accelerazione devastante, sfruttando al contempo l’erogazione della potenza per ottenere il controllo all’aumentare della velocità. L’interno è stato ridisegnato e ospita la leva del cambio in alluminio e fibra di carbonio, posizionato con precisione, vicino al guidatore, per facilitare la cambiata perfetta.

Appena 12 esemplari

Verranno costruiti solo 12 modelli di Venom F5-M Roadster – tutti già venduti – ciascuno con un prezzo a partire da 2,65 milioni di dollari e con una livrea esclusiva per la gamma di modelli. Oltre al fatto che ogni cliente imprimerà il proprio marchio sulla vettura con colori unici e trattamenti esclusivi della fibra di carbonio, la Venom F5 manuale si distinguerà dal resto della gamma per una serie di dettagli interni ed esterni. Una delle differenze più evidenti è l’aggiunta di un’enorme pinna dorsale da 55 pollici (1.400 mm) che si estende dalla presa d’aria sul tetto fino al bordo d’uscita del ponte posteriore.