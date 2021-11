Hennessey Venom F5, consegnato il primo esemplare dell’auto più veloce del mondo

La storia della Hennessey Venom F5 ha inizio nel 2017, anno in cui fu svelata per la prima volta sotto forma di prototipo. In questi anni l’hypercar della factory texana ha dovuto superare diversi ostacoli, ma dopo aver svelato il modello di serie lo scorso dicembre, Hennessey ha iniziato la produzione della vettura in una serie limitata di soli 24 esemplari. Questo ha permesso di effettuare la consegna del bolide da ben 1.800 CV al primo fortunato e ovviamente facoltoso cliente.

A partire da 2,1 milioni di dollari

L’esemplare in questione sfoggia una livrea color Mojave Gold e come le altre 23 unità della serie limitata è stata venduta ad un prezzo di 2,1 milioni di dollari (circa 1,8 milioni di euro secondo il cambio attuale). A questo listino bisogna ovviamente aggiungere eventuali optional e personalizzazioni richiesti dalla clientela.

Velocità record

Il costruttore statunitense ha dichiarato ufficialmente che la vettura sarà in grado di superare i 483 km/h, ma il vero obiettivo è quello di superare il muro dei 500 km/h, diventando così l’auto più veloce dell’intero globo. In occasione di uno dei test aerodinamici effettuati ad inizio anno, la vettura avrebbe raggiunto la velocità di 322 km/h, ma in quel caso il propulsore V8 biturbo da 6,6 litri era stato depotenziato 912 CV, più o meno la metà della potenza “ufficiale”. Nella versione di serie, il V8 biturbo della Venom F5 eroga infatti 1.846 CV e una coppia massima di 1.617 Nm, il tutto scaricato sulla trazione posteriore. Secondo i dati dichiarati, l’hypercar polverizza lo scatto da 0 a 100 km/h in 2,6 secondi, tocca i 200 Km/h in 4.7 secondi e raggiunge i 300 e i 400 km/h, rispettivamente in 8.4 e 15,5 secondi.

Appuntamento a dicembre

All’inizio del mese di dicembre verrà esposta ad una mostra presso il Petersen Museum a Los Angeles un nuovo esemplare di Venom F5 personalizzato con una livrea Lausanne Silver impreziosita da una striscia centrale ispirata ai colori della bandiera USA. Nel prossimo futuro Hennessey presenterà i programmi relativi alla realizzazione del nuovo record di velocità per un’auto di serie.