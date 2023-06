Ha messo un motore diesel nella sua Tesla e ha battuto tutti i record di autonomia: la pazza idea di uno Youtuber [VIDEO]

Una Tesla Model S con un motore diesel turbo come estensore di autonomia è una soluzione originale per risolvere l’ansia da autonomia. L’ansia da autonomia è uno dei principali ostacoli che frenano l’adozione delle auto elettriche. Molti automobilisti sono preoccupati di rimanere a secco di batteria lontano da una stazione di ricarica, o di dover aspettare troppo tempo per ricaricare la loro auto. Per ovviare a questo problema, alcuni costruttori hanno ideato delle auto ibride plug-in, che combinano un motore elettrico con un motore a combustione interna che funge da generatore di energia quando la batteria si esaurisce. Ma cosa succede se si vuole trasformare un’auto elettrica pura in un’ibrida plug-in? Questo è il caso di Matt Mikka, uno YouTuber conosciuto come Warped Perception, che ha deciso di modificare la sua Tesla Model S aggiungendo un motore diesel turbo nel bagagliaio.

Youtuber dota la sua Tesla di motore diesel e porta la sua autonomia a 1.600 km

Il motore diesel turbo produce circa 25 CV e 55 Nm di coppia. Il motore è collegato a un generatore elettrico da 15 kW, che alimenta la batteria della Tesla, che ha una capacità di 85 kWh. L’idea dello Youtuber è di usare il motore diesel turbo come estensore di autonomia, cioè come una fonte di energia supplementare quando la batteria della Tesla si avvicina allo zero. In questo modo, la Tesla può percorrere oltre 1.000 miglia (1.600 km) con un pieno di carburante diesel, che equivale a circa 4 galloni (15 litri).

Mikka ha documentato il suo progetto sul suo canale YouTube, Warped Perception, dove ha mostrato le varie fasi della trasformazione e i risultati ottenuti. Nel suo ultimo video, ha messo alla prova la sua Tesla ibrida diesel su una pista, raggiungendo una velocità massima di 155 mph (250 km/h) e consumando solo 4 galloni di carburante diesel in 400 miglia (640 km). Lo Youtuber ha spiegato che il suo progetto non ha lo scopo di offendere i fan della Tesla o di promuovere i combustibili fossili, ma solo di dimostrare che è possibile aumentare l’autonomia delle auto elettriche con una soluzione semplice e creativa.