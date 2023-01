Tesla Model S e Model X 2023: ritorna il volante rotondo

L’arrivo del nuovo anno coincide con l’arrivo dei Model Year 2023 di Tesla Model S e Model X che portano in dote una serie di novità interessanti, sia dal punto di vista estetico che per quanto riguarda la scheda tecnica.

Tesla Model S e Model X 2023: addio al volante Yoke

Le due ammiraglie della Casa americana arrivano quindi in Italia con una serie di nuovi accorgimenti, tra cui il ritorno del volante rotondo che era stato sostituito dallo Yoke, il volante che richiama le forme di una cloche, anche se quest’ultimo resterà disponibile a richiesta.

Le altre novità di rilievo hanno interessato le versioni Dual Motor All Wheel Drive che ora ricalcano l’estetica interna e quella dell’abitacolo alle potentissime varianti di punta denominate Plaid. Al volante rotondo si aggiungono i badge “Tesla” sul portellone posteriore che prendono il posto della lettera “T” e le pinze dei freni di colore rosso.

Tesla Model S e Model X 2023: prestazioni da supercar

Il powertrain elettrico sfrutta due unità a magneti permanenti che permettono alla Model S di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,2 secondi, mentre la Model X impiega 3,9 secondi. Entrambi i modelli vantano una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Secondo i dati dichiarato, l’autonomia nel ciclo WLTP è pari a 634 km per la berlina e a 576 km per il SUV. Quest’ultimo risulta disponibile nelle configurazioni dell’abitacolo da 5, 6 o 7 posti.

Come accennato in precedenza, al top di gamma si posizionano le versioni Plaid che grazie ad una potenza di oltre 1.000 CV proiettano la Model S da 0 a 100 km/h in soli 2,1 secondi, mentre la velocità di punta è pari a 322 km/h. Con lo stesso powertrain la Model X raggiunge i 100 km/h da fermo in 2,6 secondi e una velocità massima di 262 km/h.

Prezzi

Per quanto riguarda il listino prezzi, la Tesla Model S parte da 115.990 euro, mentre la Model X da 124.990 euro. La versione Plaid della Model S da 140.990 euro e il SUV Model X Plaid da 144.990 euro.