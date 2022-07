Guidatrice inchioda e scende: l’auto invade la corsia opposta [Video]

Una Hyundai Sonata è stata l’incolpevole protagonista di un’incredibile disavventura, che allarga il vasto campionario di episodi strampalati registrati quotidianamente sulla rete viaria. Le strade, si sa, sono come una giungla, dove talvolta si vedono delle cose molto strane. A tutti noi è capitato di assistere a comportamenti inspiegabili con la logica.

Fatti marziani nella viabilità quotidiana

Il video odierno ce ne propone uno, davvero singolare, anzi direi proprio da non crederci, perché esula da motivazioni comprensibili all’intelletto umano. Si vede infatti una donna piantare, senza alcun motivo, una frenata improvvisa, fino alla fermata completa della sua Hyundai Sonata, da cui scende in fretta, lasciando le portiere aperte e il freno a mano disattivato, col cambio in folle.

Perché la donna con la Hyundai Sonata ha fatto questo?

Cosa avrà visto? Cosa le è passato per la testa? C’era un serpente o un altro abominevole animale a bordo? Questa donna ha doti paranormali, che le consentono di notare ciò che agli altri è precluso? Domande tutte legittime, per le quali è impossibile formulare una risposta. Una cosa è certa: coi crismi della “normalità” è una sfida persa cercare di dare una spiegazione al comportamento immortalato dal video. Sarebbe interessante ascoltare la protagonista della vicenda, per avere ragguagli, ma temo sia impossibile, quindi ognuno è libero di costruire le sue ipotesi.

Cosa è successo una volta abbandonata l’auto?

La Hyundai Sonata, lasciata parcheggiata nel mezzo della carreggiata, poco dopo l’allontanamento della donna, in via del tutto naturale, vista la pendenza e l’assenza di freni inibitori, comincia a muoversi. Le ruote dell’auto coreana girano a sinistra e in questa direzione il veicolo prosegue la sua marcia verso lo spartitraffico, che supera, piombando sulla carreggiata opposta. Facile intuire il panico che ne è derivato. Sembra che la cosa non abbia procurato contatti e feriti, ma il quadro poteva assumere dei colori molto scuri e tristi. Solo la prontezza dei riflessi ha salvato dall’incidente chi conduceva l’auto dalla cui dashcam sono state effettuate le riprese.