Guida il SUV sui binari: nei guai un giovane inglese [Video]

Nel Regno Unito un giovane è stato incarcerato dopo aver guidato il suo SUV lungo i binari, vicino alla stazione ferroviaria di Duddeston, nel Regno Unito. L’indagine condotta dalla polizia dei trasporti britannica ha portato subito all’identità del soggetto: un trentunenne di Handsworth. Il tizio, durante la bravata, ha messo a rischio la sua vita e, soprattutto, quella degli altri. In più, ha provocato dei danni alla linea ferrata, quantificati in circa 23mila euro.

Gli agenti delle forze dell’ordine di Birmingham non hanno faticato a risalire all’identità del ragazzo che, al termine della stupida impresa, ha lasciato il SUV parcheggiato sui binari, per fuggire a gambe levate. Difficile capire quali fossero le sue intenzioni, del resto la follia non ha una chiave di lettura ordinaria.

I filmati raccolti dalle telecamere di sorveglianza hanno permesso agli inquirenti di ricostruire i fatti. A fare il resto ci ha pensato il cellulare lasciato sul sedile dell’auto dal giovane protagonista della bravata, che ha portato direttamente a lui. Ora per il ragazzo si prospettano tempi duri: 15 mesi dietro le sbarre, risarcimento danni e multa salatissima.