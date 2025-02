Un camionista con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito ha seminato il panico a Isola del Cantone, tranquillo centro della Liguria, danneggiando con il suo mezzo pesante il balcone di un’abitazione privata e tentando poi la fuga. L’episodio, che fortunatamente non ha causato feriti, si è concluso con l’intervento dei carabinieri e la denuncia del conducente.

Dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato quando il tir ha improvvisamente sbandato lungo la via principale del paese, finendo la sua corsa contro la facciata di un edificio. L’impatto ha gravemente danneggiato un balcone, ma il conducente, invece di fermarsi, ha tentato di allontanarsi dal luogo dell’incidente tir.

Le forze dell’ordine, prontamente allertate, sono riuscite a rintracciare il responsabile poco dopo. Gli esami hanno rivelato uno stato di alterazione alcolica allarmante, con valori che superavano di sei volte la soglia legale. Per l’autista ubriaco sono scattati il ritiro immediato della patente e una denuncia per guida in stato di ebbrezza, danneggiamento e tentata fuga.

Autista ubriaco distrugge un balcone: la guida in stato di ebbrezza è un problema

La comunità locale è rimasta profondamente scossa dall’accaduto. “Eventi del genere minano la sicurezza di tutti“, ha commentato il rappresentante dell’associazione locale per la sicurezza stradale, che ha colto l’occasione per richiedere controlli più serrati sulle strade.

Il fenomeno della guida in stato di ebbrezza continua a rappresentare una piaga nazionale. Le statistiche Istat mostrano un preoccupante incremento degli incidenti correlati all’abuso di alcol, spingendo le autorità a valutare l’implementazione di misure preventive più severe.

I residenti di Isola del Cantone hanno manifestato la loro solidarietà ai proprietari dell’immobile danneggiato, mentre le autorità proseguono le indagini per chiarire ogni aspetto della vicenda. Il conducente dovrà ora affrontare le conseguenze legali del suo comportamento irresponsabile, che potrebbero avere serie ripercussioni sul suo futuro lavorativo.