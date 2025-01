Vasco Rossi contro Salvini: il nuovo Codice della Strada divide

Vasco Rossi, icona della musica italiana, si è espresso duramente contro il ministro dei Trasporti Matteo Salvini in merito alle nuove disposizioni del Codice della Strada. Attraverso i suoi canali social, il celebre cantautore ha criticato le misure più rigide per chi guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, definendole propagandistiche e potenzialmente dannose.

Vasco contro il nuovo Codice della Strada

Il dibattito è stato innescato da un’osservazione di Vasco Rossi, che ha sottolineato come il consumo di cannabis, anche avvenuto giorni prima di un controllo, potrebbe portare al ritiro della patente. A questa affermazione, il ministro Matteo Salvini ha risposto prontamente, negando tale interpretazione e precisando che i test salivari rilevano il consumo solo nelle ore precedenti. “Ogni tipo di droga non fa bene a chi l’assume e se ti metti al volante ne paghi le conseguenze,” ha dichiarato Salvini, ribadendo l’importanza della sicurezza stradale.

Nonostante le precisazioni del ministro, le critiche del cantautore di Zocca non si sono placate. Vasco Rossi ha ribadito la sua posizione, affermando: “Non ho mai detto che ci si può mettere alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Il nuovo Codice della Strada non salva vite, ma ne rovina molte altre.” Inoltre, ha denunciato l’ingiustizia di penalizzare chi utilizza cannabis a scopo terapeutico, una pratica legale che potrebbe però avere gravi ripercussioni sulla patente.

Il dibattito

La questione ha acceso un vivace dibattito anche tra gli esperti. Da un lato, chi appoggia la linea dura di Matteo Salvini evidenzia l’importanza di norme più severe per ridurre gli incidenti stradali. Dall’altro, c’è chi, come Vasco Rossi, teme che queste misure siano eccessive e colpiscano ingiustamente cittadini che non rappresentano un reale pericolo per la sicurezza stradale.

Il nuovo Codice della Strada introduce anche altre novità, tra cui i test salivari per rilevare l’uso di sostanze e un inasprimento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe. Tuttavia, il confronto tra le due visioni, quella di Matteo Salvini e quella di Vasco Rossi, appare destinato a proseguire, mantenendo vivo il dibattito pubblico.