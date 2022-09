GP di Monza: tutto sotto controllo con l’app Monza 100

Il GP di Monza si avvicina a grandi passi, nel prossimo weekend si correrà nel tempio della velocità. I tifosi Ferrari sono pronti a sventolare le bandiere nonostante il momento difficile del team di Maranello. Intanto, arriva l’app Monza 100 per vivere al meglio l’esperienza.

Per il GP di Monza arriva l’app Monza 100

Oltre al GP di Monza 2022, il prossimo fine settimana vedrà lo svolgimento dei festeggiamenti per i 100 anni dell’autodromo brianzolo. Per avere tutte informazioni possibili in merito all’evento, sarà possibile scaricare l’app Monza 100 sul sito ufficiale monzanet.it oppure tramite Play Store o Apple Store, rispettivamente per gli smartphone Android ed iOS. In questo modo i visitatori avranno a disposizione la mappa dei parcheggi esterni all’autodromo, dei punti ristoro, degli erogatori d’acqua attivi per il weekend, e delle tribune.

Utile per trovare prima il proprio posto e raggiungere l’autodromo

Nelle fasi convulse che precedono il GP di Monza inoltre, con l’app Monza 100 si potrà trovare il percorso più semplice per raggiungere il proprio posto in tribuna tramite la sezione “La mia tribuna”. Ma non è tutto, perché sfruttando la collaborazione con Monza Mobilità, attraverso la piattaforma sarà possibile prenotare un posto nei parcheggi esterni ed acquistare il biglietto per le navette con cui raggiungere l’impianto.

Tutte le attività a portata di smartphone

Con l’app Monza 100 il GP di Monza non avrà segreti, visto che dalla sezione “News” si potrà accedere a tutte le ultime notizie relative all’autodromo, compreso il calendario degli eventi di tutto il weekend. Quindi, gli spettatori interessati alla Porsche Mobil 1 Supercup, alla Formula 3 ed alla Formula 2, in pratica a tutte le categorie che corrono prima della F1, potranno conoscere gli orari e gli eventuali aggiornamenti. In questo modo non si perderanno nemmeno un sorpasso. Oltre tutto, accedendo alla sezione “Punti di interesse”, sarà possibile informarsi sui servizi predisposti per il weekend del centenario e su come accedervi nella maniera più rapida.