Gorden Wagener: ‘La nuova Smart #1 incarna il rinnovamento del brand’

Smart è tornata sul mercato con una nuova generazione di veicoli completamente elettrici. Tutto è iniziato con la nuova Smart #1, il cui design è stato curato dal Mercedes-Benz Global Design Team.

Il nuovo crossover elettrico sarà il protagonista della Milano Design Week 2023 dal 18 al 23 aprile attraverso un progetto espositivo realizzato da Archiproducts Milano.

Durante l’annuncio, Gorden Wagener – Chief Design Officer di Mercedes-Benz Group AG – ha dichiarato che “la nuova smart #1 incarna il rinnovamento del marchio smart e mette in mostra il nostro nuovo DNA di design Sensual Producty. È matura, fresca e incarna la bellezza con soluzioni intelligenti. La nuova smart #1 ha il potenziale per rendere smart un marchio leader nel design”.

L’adozione di un motore elettrico al posto di uno termico ha eliminato diversi vincoli progettuali

Infatti, il nuovo modello vanta linee scolpite e nuove proporzioni e dimensioni che sono state raggiunte grazie alla quasi assenza di vincoli progettuali rispetto a prima per via dell’utilizzo di un powertrain elettrico anziché endotermico.

Wagener e il suo team di design hanno posto attenzione anche all’abitacolo del nuovo EV, che offre una sensazione di libertà, spazio e tranquillità. Ad esempio, il tetto a raggiera permette di far entrare molta luce naturale all’interno.

Non mancano varie tecnologie di ultima generazione, come l’ampio display touch da 12.7 pollici sospeso sulla plancia, lo schermo dedicato al quadro strumenti digitale e il display head-up per avere sempre sott’occhio le informazioni di guida più importanti.