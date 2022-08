Con la golf car in autostrada: arrestata una donna

La vita reale è un laboratorio dove possono prendere forma fatti e comportamenti molto strani. Un esempio ulteriore giunge dalla Florida (Stati Uniti), dove una donna è stata arrestata dalla polizia dopo aver guidato una golf car su un’Interstate (il corrispettivo delle nostre autostrade), per di più sotto l’effetto dell’alcol. La protagonista della storia ha dimenticato che la circolazione su simili veicoli non è ammessa in queste arterie viarie. Forse la donna ha scambiato il manto d’asfalto per il green di un campo da golf.

Il contesto ambientale

Teatro dei fatti la contea di Brevard. Qui la protagonista della nostra storia, una cinquattottenne dell’area, ha messo in scena il pericoloso show. La bizzarra scelta di trasporto della donna è stata segnalata agli uomini delle forze dell’ordine da diversi automobilisti, allarmati dalla presenza della golf car sulla Intestate 95. Anche in Italia, qualche tempo fa, si era verificato un caso analogo, nel tratto della A14 tra Rimini e Riccione, con un Emiro al volante. Tornando al nostro caso, questo si è consumato, come dicevamo, negli Stati Uniti d’America.

La golf car fuori posto

Un camionista, avendo notato l’insolito veicolo, con la donna al volante apparentemente svenuta, si è seriamente preoccupato. La scena che si è presentata ai suoi occhi lo portato ad eseguire delle manovre per indurla a fermarsi ai margini della carreggiata, riuscendo nell’impresa. Subito dopo ha staccato le chiavi dal quadro del veicolo elettrico, in attesa dell’arrivo della polizia.

Arrestata la donna al volante

Gli agenti, una volta giunti sul posto, non hanno faticato a percepire lo stato di forma non ottimale della protagonista della storia. Nella sua borsa hanno trovato una bottiglia d’alcol aperta. In effetti era ubriaca. Nel video si vede la donna resistere all’arresto da parte degli agenti. Anche se non è particolarmente robusta, sembra molto combattiva nei loro confronti. Come riferiscono i colleghi di Carscoops, la conducente della golf car è stata poi condotta alla prigione della contea di Brevard con l’accusa di guida in stato di ebbrezza e di resistenza agli agenti.