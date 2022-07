TIR distrutto da un camionista testardo [Video]

Errare è umano, perseverare è diabolico: questa locuzione di origine latina è ormai entrata nel linguaggio corrente. Se qualcuno, ancora, non ne avesse capito il senso, può giovarsi di un video molto esplicativo, per comprendere il concetto fino in fondo. Protagonista delle riprese è un tizio al volante di un grosso TIR, in preda alla testardaggine.

Assurda prova di forza

Il camionista deve immettersi in un corridoio trasversale, col suo mezzo pesante. Lo spazio non è tantissimo per entrarci curvando. Sarebbe preferibile allineare il veicolo alla strada o iniziare la manovra a una certa distanza dal punto di innesto, per scongiurare il peggio. Lui, però, crede di potercela fare anche in altro modo. Non avrei osato dissentire in sua presenza, perché ha più mestiere di me, ma visto l’esito, forse la sua esperienza non è migliore del mio senso logico.

Un autista testardo sul TIR

La cosa grave è che il soggetto in questione non si ravvede nemmeno al cospetto dell’evidenza. Pur avendo toccato un ostacolo fisso, rappresentato da un coppia di robusti pali dissuasori, insiste nel suo intento di passare comunque, forse sfinito dalle manovre precedenti, che gli hanno fatto perdere la pazienza. Così vuole a tutti i costi portare a termine la sua impresa, anche a costo di distruggere l’universo.

Probabile il licenziamento

L’impressione è che al volante del TIR ci sia una persona alle prime armi, dopo aver rubato il mezzo pesante, ma nella narrazione ufficiale non si fa riferimento a un’ipotesi del genere. Più facile pensare a una commistione di caldo, inesperienza, stress mentale. L’unica consolazione, in tutto questo, è che nessuno si è fatto male, a parte il rimorchio del camion, il cui retrotreno è stato completamente sradicato. Probabilmente, a questo punto, il tizio sarà alla ricerca di un lavoro presso un’altra ditta, ma dubito che qualcuno possa assumerlo come conducente di TIR.