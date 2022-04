Auto schiacciata tra due camion: il guidatore sopravvive [Video]

Un incidente spaventoso si è consumato in un’area non meglio precisata del mondo. Qui una Honda Jazz è stata schiacciata, come un sandwich, fra due camion. Per fortuna, l’uomo al volante della piccola monovolume giapponese non si è fatto male ed è uscito con le sue gambe dal mezzo. Il tizio dovrà fare un viaggio a Lourdes, per ringraziare la Madonna. Si può parlare, infatti, di un vero e proprio miracolo.

Riavvolgiamo un attimo il nastro per raccontare come sono andati i fatti. Per farlo, ci avvaliamo del supporto di un video, che ha immortalato la scena. Si vede la Honda Jazz ferma sulla strada, forse all’altezza di un semaforo, alle spalle di un camion. Fra i due veicoli c’è una certa distanza. Nessuno avrebbe potuto immaginare che all’improvviso, da dietro, sarebbe arrivato, a passo spedito, un altro mezzo pesante. Questo ha colpito la vettura del Sol Levante, spingendola in avanti, contro l’altro camion. Poi ha completato l’opera schiacciandola come un barattolo di latta vuoto.

Il conducente della piccola Honda è rimasto illeso. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il camion di fronte a lui era una betoniera, che lascia un certo spazio sotto il tamburo di miscelazione. Un volume utile, cui si deve forse il salvataggio durante l’incidente. Se ci fosse stato un normale semirimorchio, oggi staremmo a raccontare una storia diversa. Non è chiaro il motivo per cui il camion è piombato contro l’auto.

