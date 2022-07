Gil Membrado debutta nel WRC a soli 14 anni

Il giovanissimo pilota spagnolo, Gil Membrado, entra di diritto negli annali del motorsport in quanto driver più giovane a fare il suo esordio nel mondiale rally. Il portento iberico a soli 14 anni salirà a bordo di una Ford Fiesta Rally4 del team ASRT con al suo fianco il copilota Rogelio Peñate, nel Rally d’Estonia, tappa in corso e che terminerà domenica 17 luglio. Pensare che non ha nemmeno la patente di guida per circolare sulle strade di tutti i giorni.

Tappe da record

Il teenager è la scorsa estate ha ottenuto un altro primato, infatti è risultato il più giovane esordiente spagnolo al volante di un’auto da rally (guidando una Peugeot 208 R2 al Rally Europeo di Lettonia all’età di 13 anni). Il classe 2008 nativo di Barcellona, è cresciuto nel campus karting di Fernando Alonso, il due volte campione del mondo di F1 e attuale pilota dell’Alpine, e attualmente corre sotto bandiera lettone. Il giovane sta bruciando le tappe ed è pronto a conquistare un sacco di record.

Nessuno come lui

Finora non c’è mai stato nessuno di così precoce quanto Membrado. L’iberico è riuscito a far meglio di ben tre anni di chi è considerato il presente e il futuro di questo sport, Kalle Rovampera, che ha esordito – anche lui giovanissimo – a 17 anni. Per fare un paragone con chi ha scritto la storia di questo sport, come Sebastien Loeb e Carlos Sainz Senior, due che hanno fatto incetta di titoli mondiali rally, il giovane Membrado è stato più rapido nell’esordio di ben 10 anni. Il francese e lo spagnolo, padre dell’attuale pilota della Ferrari di F1, era servita una carta d’identità recitante 24 anni per entrare nel WRC.

Gil Membrado e una regola speciale

C’è un motivo per il quale Membrado correrà con la bandiera estone nel Rally d’Estonia. Le normative attualmente vigenti nel Paese Baltico consentono al pilota di 14 anni di partecipare all’evento del WRC, mentre dovrà aspettare di aver compiuto 18 anni e aver raggiunto la maggiore età per prendere parte a tutti gli altri round nel calendario del campionato del mondo di Rally. Grazie a questo escamotage potrà agguantare un record davvero molto speciale.