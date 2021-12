Genesis GV80 Coupe: le indiscrezioni sulla variante sportiva

La gamma della SUV di grandi dimensioni Genesis GV80 dovrebbe essere ampliata alla sportiva variante SUV coupé, denominata appunto GV80 Coupe. Disegnata da Luc Donkerwolke, andrà a competere direttamente con le tedesche BMW X6, Mercedes-Benz GLE Coupé, Audi Q8 e Porsche Cayenne Coupé.

Le motorizzazioni previste

La nuova Genesis GV80 Coupe sarà disponibile, quasi certamente, con i motori a benzina 2.5T da 306 CV e 3.0T V6 da 380 CV di potenza, affiancati dai propulsori diesel 2.2D da 211 CV e 3.0D V6 da 277 CV di potenza. Tutte le motorizzazioni saranno abbinate alla trazione integrale AWD, nonché al cambio automatico AT8 ad otto rapporti.

Anche ibrida ed elettrica

Inoltre, non è escluso che la futura Genesis GV80 Coupe possa essere proposta nella versione PHEV a propulsione ibrida Plug-In Hybrid. Infine, non mancherà la configurazione a propulsione elettrica da almeno 490 CV di potenza complessiva come la già annunciata GV70e.